Dinamo a anunţat ce se întâmplă cu George Puşcaş: “Nu garantează nimic”

Alex Masgras Publicat: 1 iunie 2026, 10:23

Geroge Puşcaş nu a jucat în ultimele partide ale lui Dinamo din acest sezon, după ce a ieşit încă din minutul 34 al meciului cu CFR Cluj. El a ratat şi barajul pentru Conference League cu FCSB, câştigat de formaţia roş-albastră cu 2-1, după prelungiri.

Andrei Nicolescu, preşedintele celor de la Dinamo, a dezvăluit că George Puşcaş urmează să plece în vacanţă şi că Dinamo este în contact cu terapeutul acestuia, care încearcă să rezolve problemele din zona inghinală cu care se confruntă atacantul.

Andrei Nicolescu, despre George Puşcaş: “Nu se operează acum”

Oficialul “câinilor” a scos din calcul varianta operaţiei, deoarece o intervenţie chirurgicală nu garantează recuperarea lui Puşcaş. Declaraţia lui Nicolescu vine după ce chiar George Puşcaş dezvăluise la finalul lunii aprilie că ia în calcul operaţia, dacă nu va reuşi să scape de durerile cu care se confruntă:

“Deocamdată, Pușcaș pleacă în vacanță. Are un terapeut cu care suntem în contact, iar până la reunirea lotului vom ști ce să facem.

El nu se operează acum, asta vă spun. O să vedem cu terapeutul ce vom face. Nici operația nu garantează nimic. La orice fotbalist există un risc. Nu este o chestiune ce necesită operație”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

