Jucătorul FCSB-ului care l-a impresionat pe Basarab Panduru după victoria cu Poli Iaşi: "E cel mai bun" - Antena Sport

Basarab Panduru, impresionat de Alex Băluţă

Panduru îl consideră pe Băluţă cel mai bun jucător al FCSB-ului Jucătorul FCSB-ului care l-a impresionat pe Basarab Panduru după victoria cu Poli Iaşi este Alex Băluţă. Extrema dreapta a FCSB-ului a deschis scorul cu Poli Iaşi, în minutul 16.

Alex Băluţă s-a remarcat şi în alte faze, el mai având ocazii de a marca în meciul de la Iaşi. Florinel Coman a fost autorul unei „duble”, el marcând din penalty în minutele 32 şi 85. Pentru Poli Iaşi a înscris Robert Ion, în minutul 26.

Jucătorul FCSB-ului care l-a impresionat pe Basarab Panduru după victoria cu Poli Iaşi: „E cel mai bun”

„Cred că da (n.r. – a adus plus valoare), pare cel mai bun jucător, cel mai constant jucător de pe partea dreaptă, nici nu are cu cine să se bată. Nu are fotbalistic cu cine să se bată, aşa nişte nume sunt pe acolo.