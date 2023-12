Scene incredibile după Poli Iaşi - FCSB 1-3! Autocarul "roş-albaştrilor" s-a întors din drum pentru că a uitat un jucător la Iaşi - Antena Sport

Atât Coman, cât şi oficialii FCSB-ului au negat că el ar fi căutat special cartonaşul roşu cu Oţelul. Coman a putut juca în derby-ul cu CFR Cluj, încheiat 1-1, el fiind suspendat la meciul de Cupă contra celor de la FCU Craiova, pierdut de „roş-albaştri” cu 2-0. Meciul respectiv a dus la eliminarea FCSB-ului din Cupa României.

Florinel Coman se gândește doar la titlu, după ce a marcat o „dublă” în victoria cu Poli Iași: „Un final de an perfect”

Florinel Coman se gândește doar la titlu, după ce a marcat o „dublă” în victoria cu Poli Iași. Atacantul vicecampioanei a vorbit despre partida din Copou.

Partida dintre Poli Iași și FCSB a contat pentru etapa cu numărul 21 a sezonului de Liga 1. După această victorie, cu scorul de 3-1, vicecampioana României s-a distanțat, cel puțin momentan, la 11 puncte de CFR Cluj. Duelul câștigat de vicecampioana României a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

După acest meci, în care a marcat și o „dublă”, Florinel Coman s-a declarat mulțumit de faptul că FCSB a încheiat acest an calendaristic cu o victorie. După reușitele din partida din Copou, jucătorul vicecampioanei a ajuns la 9 reușite și 8 pase decisive în 19 meciuri din acest sezon. De asemenea, atacantul vicecampioanei a vorbit și despre EURO 2024.

„Un final de an perfect, am câştigat pe un teren greu, cu o echipă arţăgoasă. Am venit montaţi, focusaţi pe cele trei puncte. Două goluri din penalty, am ratat prima combinaţie cu Darius Olaru şi din acest motiv am executat. A fost un an frumos, cu de toate, cu realizări foarte multe, sper ca anul viitor să fie şi mai bun.

Titlul este obiectivul nostru, încercăm să facem tot posibilul, mergem pe acest drum, sper ca la final să ridicăm trofeul. Normal, sper să prind şi lotul pentru EURO 2024.”, a spus Florinel Coman, potrivit digisport.ro.