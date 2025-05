Jucătorul surpriză de la Dinamo care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB: "S-a ridicat la un nivel foarte bun" - Antena Sport

Patrick Olsen a semnat cu Dinamo la începutul sezonului. Danezul în vârstă de 31 de ani a bifat 27 de meciuri la formaţia lui Zeljko Kopic, în acest sezon, reuşind să marcheze un gol.

Gigi Becali, gata să transfere doi jucători de la Dinamo

Gigi Becali e gata să transfere doi jucători de la rivala Dinamo, imediat după victoria FCSB-ului din derby, scor 3-1. Patronul campioanei şi-a recunoscut interesul pentru Dennis Politic şi Kennedy Boateng.

„Da, îl vreau. Acum spun, nu am spus Boateng, am spus un fundaş central. Păi de ce să nu îl vreau? Se întâmplă, a fost mai slab astăzi. Pe Politic nu mai are rost să discutăm. De mâine putem să intrăm în negocieri. O să vorbesc, să vedem dacă vor să negociem de mâine. Cine ştie, poate iau mai mulţi. Nu ştiu deocamndată. Ştiu că vreau, am deja un jucător din campionatul intern. Fundaş central şi atacant trebuie să luăm. După aia luăm în funcţie de ce am văzut eu. Aşa şi Cisotti, l-am luat că am văzut că e valoros.