Jucătorul surpriză propus titular la naţională, în barajul cu Turcia. Mesaj pentru Mircea Lucescu: “Vine cu entuziasm”

Florin Bratu şi Gabi Torje îl văd titular pe Andrei Coubiş la naţionala României, în barajul cu Turcia. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00 şi va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambii foşti internaţionali l-au lăudat pe Andrei Coubiş. Fundaşul de la U Cluj a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu la naţională.

Jucătorul surpriză propus titular la naţională, în barajul cu Turcia: Andrei Coubiş

Florin Bratu a declarat că Andrei Coubiş ar putea face pereche în centrul defensivei cu Radu Drăguşin. Antrenorul lui Metaloglobus a transmis că stopperul de la U Cluj traversează o formă excelentă.

“În zona fundașilor centrali îi văd pe Drăgușin și Coubiș. Merg pe Coubiș datorită formei sportive. El are ambiție să reușească, iar mie îmi place să dau șanse jucătorilor și să le dau încredere”, a declarat Florin Bratu, conform digisport.ro.

De asemenea, şi Gabi Torje merge pe varianta Andrei Coubiş, pentru defensiva României la barajul cu Turcia. Fostul internaţional consideră că Andrei Burcă a disputat puţine meciuri înainte de convocare.