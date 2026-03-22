Jucătorul surpriză propus titular la naţională, în barajul cu Turcia. Mesaj pentru Mircea Lucescu: “Vine cu entuziasm”

Florin Bratu şi Gabi Torje îl văd titular pe Andrei Coubiş la naţionala României, în barajul cu Turcia. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00 şi va fi în format live text, pe as.ro.
Ambii foşti internaţionali l-au lăudat pe Andrei Coubiş. Fundaşul de la U Cluj a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu la naţională.
Jucătorul surpriză propus titular la naţională, în barajul cu Turcia: Andrei Coubiş
Florin Bratu a declarat că Andrei Coubiş ar putea face pereche în centrul defensivei cu Radu Drăguşin. Antrenorul lui Metaloglobus a transmis că stopperul de la U Cluj traversează o formă excelentă.
“În zona fundașilor centrali îi văd pe Drăgușin și Coubiș. Merg pe Coubiș datorită formei sportive. El are ambiție să reușească, iar mie îmi place să dau șanse jucătorilor și să le dau încredere”, a declarat Florin Bratu, conform digisport.ro.
De asemenea, şi Gabi Torje merge pe varianta Andrei Coubiş, pentru defensiva României la barajul cu Turcia. Fostul internaţional consideră că Andrei Burcă a disputat puţine meciuri înainte de convocare.
“Și eu îl văd pe Coubiș. În China, campionatul a început doar de o etapă (n.r – campionatul a început de 3 etape). Burcă a lipsit de la ultima convocare, chiar dacă e un jucător important la echipa națională în ultima vreme. L-aș vedea pe Coubiș pentru că vine cu entuziasm și dorință. Nu cred că are vreo greșeală în acest sezon”, a spus şi Gabi Torje.
Lotul României pentru meciul cu Turcia
- PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeş, 0/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
- Cum arată acum cotele la câştigarea titlului din Liga 1, după primele două etape din play-off
- Bogdan Andone a dat cărţile pe faţă: motivul pentru care nu s-a prezentat la interviu, după FC Argeş – U Cluj 0-1
- Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui”
- Ce jucător s-a refăcut şi revine la FCSB. Vestea primită de Mirel Rădoi: “Poate fi apt de joc”
- “A fost o `răsplată`, un fel de pedeapsă!” Reacţie dură după autogolul antologic al lui Căbuz