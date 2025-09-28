Florin Prunea, stupefiat de ce s-a întâmplat la tragerea la sorți pentru grupele Cupei: "Bă, e posibil așa ceva" - Antena Sport

Florin Prunea a fost extrem de critic cu privire la modul în care oficialii FRF au organizat tragerea la sorți pentru grupele Cupei României. Evenimentul de la Casa Fotbalului a generat extrem de multă confuzie, deoarece țintarul inițial a fost total greșit, iar programul fiecărei echipa a fost anunțat din a doua încercare.

În plus, organizatorii au făcut o gafă și în momentul în care au stabilit în primă fază ca partida dintre Universitatea Craiova și FCSB să se dispute pe 17 decembrie, deși oltenii au meci pe 18 în Conference League.

Florin Prunea, extrem de critic la adresa FRF

Fostul goalkeeper a punctat cum greșeala federației a indus în eroare oficialii cluburilor, care au fost nevoiți să anunțe de două ori programul pe care îl au, prima dată cel greșit, iar ulterior cel corectat. Prunea nu înțelege cum o astfel de gafă a putut fi comisă de o instituție precum Federația Română de Fotbal.

“Bă, e posibil așa ceva? Au vrut să facă și ei ceva după mizeria aia de dinainte…Președinții de club sunau antrenorii «bă, vezi că jucăm cu ăla», iar după o oră «bă, nu mai jucăm cu ăla».

Se află seara țintarul și un meci nu știe nici când se joacă… Cum e posibil să te faci de râs în halul ăsta“, a spus fostul portar al Generației de Aur, potrivit digisport.ro.