Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului - Antena Sport

Ioan Becali (73 de ani), agent de jucători şi vărul primar al patronului FCSB-ului, a dezvăluit că Benfica putea să îi umple conturile lui Gigi Becali (67 de ani). Benfica a vrut să îi dea 9 milioane de euro lui Becali în schimbul lui Tavi Popescu. Totodată, clubul din Liga Portugal a oferit 4 milioane de euro pentru Ştefan Târnovanu. Becali a refuzat să îi vândă pe cei doi jucători la Benfica.

Benfica, echipă antrenată în prezent de Jose Mourinho, a învins-o cu 2-1 pe Gil Vicente, după ce a revenit de la 0-1. Pavlidis a reuşit o "dublă" (min. 18, 26-penalty), după ce Luis Estevez deschisese scorul în minutul 11 cu o superbă execuţie din lovitură liberă.

Becali putea încasa 13 milioane de euro de la Benfica, dar a refuzat ofertele pentru Tavi Popescu şi Târnovanu

”A avut ocazia să ia 9 (n.r.: milioane de euro) pe Octavian Popescu de la Benfica, patru pe Târnovanu, dar el visa mai mult, așa cum visează să ia Europa League sau Champions League. El voia 20-30 de milioane, asta este. Nu are sens să mai regretăm acum, oricum va fi tot mai greu să dăm jucători la echipe mari, din România”, a declarat Ioan Becali pentru digisport.ro.

Tavi Popescu (22 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.4 milioane de euro. În acest sezon, Tavi Popescu a jucat în 6 meciuri în campionat, reuşind un assist. A reuşit un assist şi în Europa League, competiţie în care a acumulat 3 meciuri sezonul acesta.

Ştefan Târnovanu (25 de ani), portarul titular al campioanei României, este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. El a “închis” poarta în meciul Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Pentru prestaţia din acel meci, în care a avut mai multe parade, Târnovanu a fost declarat omul partidei.