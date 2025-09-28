Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului

Publicat: 28 septembrie 2025, 12:57

Gigi Becali / Profimedia Images

Ioan Becali (73 de ani), agent de jucători şi vărul primar al patronului FCSB-ului, a dezvăluit că Benfica putea să îi umple conturile lui Gigi Becali (67 de ani). Benfica a vrut să îi dea 9 milioane de euro lui Becali în schimbul lui Tavi Popescu. Totodată, clubul din Liga Portugal a oferit 4 milioane de euro pentru Ştefan Târnovanu. Becali a refuzat să îi vândă pe cei doi jucători la Benfica.

Benfica, echipă antrenată în prezent de Jose Mourinho, poate fi urmărită în Liga Portugal, competiţie transmisă în România în AntenaPLAY. În această etapă, Benfica a învins-o cu 2-1 pe Gil Vicente, după ce a revenit de la 0-1. Partida a fost în direct în AntenaPLAY. Pavlidis a reuşit o “dublă” (min. 18, 26-penalty), după ce Luis Estevez deschisese scorul în minutul 11 cu o superbă execuţie din lovitură liberă.

Becali putea încasa 13 milioane de euro de la Benfica, dar a refuzat ofertele pentru Tavi Popescu şi Târnovanu

A avut ocazia să ia 9 (n.r.: milioane de euro) pe Octavian Popescu de la Benfica, patru pe Târnovanu, dar el visa mai mult, așa cum visează să ia Europa League sau Champions League. El voia 20-30 de milioane, asta este. Nu are sens să mai regretăm acum, oricum va fi tot mai greu să dăm jucători la echipe mari, din România”, a declarat Ioan Becali pentru digisport.ro.

Tavi Popescu (22 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.4 milioane de euro. În acest sezon, Tavi Popescu a jucat în 6 meciuri în campionat, reuşind un assist. A reuşit un assist şi în Europa League, competiţie în care a acumulat 3 meciuri sezonul acesta.

Ştefan Târnovanu (25 de ani), portarul titular al campioanei României, este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. El a “închis” poarta în meciul Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Pentru prestaţia din acel meci, în care a avut mai multe parade, Târnovanu a fost declarat omul partidei.

1 "Vin să ia salariile unor români"! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: "Asta e partea rea din ce e la Craiova" 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: "Nu avem la nivelul lui" 4 „O mizerie". Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul" transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
