Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali

Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali

Publicat: 28 septembrie 2025, 15:49

Comentarii
Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali

Gigi Becali şi Ioan Varga / Colaj Profimedia & Antena Sport

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a reuşit să adune o sumă importantă din clauzele pe care le-a introdus în contractul de transfer al lui Daniel Bîrligea (25 de ani) la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali i-a plătit iniţial 2 milioane de euro lui Varga pentru transferul lui Bîrligea, dar suma pentru mutare a crescut după ce au fost realizate mai multe bonusuri.

Neluţu Varga a încasat 750.000 de euro! 400.000 de euro provin de la Gigi Becali

Potrivit fanatik.ro, Gigi Becali i-a virat 400.000 de euro lui Neluţu Varga pentru a achita bonusurile legate de calificarea FCSB-ului în grupa principală din Europa League (200.000 de euro), câştigarea titlului (100.000 de euro) şi golurile marcate de Bîrligea în cupele europene (100.000 de euro).

Pe lângă banii trimişi de Becali, CFR Cluj a mai încasat 350.000 de euro de la Basel, pentru o clauză introdusă în transferul lui Philip Otele (26 de ani). Nigerianul, transferat de CFR Cluj la Al – Wahda, a fost achiziţionat în acest an de formaţia elveţiană. Otele ar putea să o întâlnească pe FCSB în grupa principală din Europa League. Basel – FCSB se va disputa în etapa a 4-a a grupei. În trecut, Becali l-a dorit şi el pe Otele.

CFR Cluj a primit, astfel, 750.000 de euro fără să vândă niciun jucător. În campania de transferuri din această vară, echipa patronată de Neluţu Varga a reuşit să îl aducă la Cluj pe cel mai scump jucător din Liga, Kurt Zouma (30 de ani). Zouma era cotat la 10 milioane de euro de către transfermarkt.com, dar între timp cota lui a scăzut la 8 milioane de euro. Chiar şi aşa, e în continuare cel mai scump fotbalist din Liga 1. Pe locul 2 e Darius Olaru, cotat la 7.5 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Zouma a debutat pentru CFR Cluj în meciul cu UTA, terminat la egalitate, scor 1-1. Nigerianul a jucat 11 minute în partida cu arădenii, timp în care a încasat un cartonaş galben.

CFR Cluj a păstrat şi 15% dintr-un viitor transfer al lui Daniel Bîrligea. Atacantul a stârnit deja interesul unor echipe din străinătate. El are clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Dacă Becali îl va vinde pe Bîrligea cu această sumă, în conturile CFR-ului vor mai intra 2.25 milioane euro.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Observator
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
Fanatik.ro
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
15:49
Mihai Stoica, pus într-o situație nemaivăzută de el: “A venit mutilat complet”
15:23
S-a scris un nou record în Premier League! Cifrele dramatismului din cea mai recentă etapă din Anglia
15:11
VideoBernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei
15:00
Un titular de la Real Madrid e OUT. Xabi Alonso are un post descoperit cu doar o lună înainte de El Clasico
14:53
VIDEOBernadette Szocs – Yuan Wan 3-0. Victorie clară pentru româncă la simplu. La dublu mixt a părăsit turneul
14:33
Farul – Unirea Slobozia, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii, fără victorie în ultimele două meciuri
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”