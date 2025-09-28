Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali - Antena Sport

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a reuşit să adune o sumă importantă din clauzele pe care le-a introdus în contractul de transfer al lui Daniel Bîrligea (25 de ani) la FCSB.

Becali i-a plătit iniţial 2 milioane de euro lui Varga pentru transferul lui Bîrligea, dar suma pentru mutare a crescut după ce au fost realizate mai multe bonusuri.

Neluţu Varga a încasat 750.000 de euro! 400.000 de euro provin de la Gigi Becali

Potrivit fanatik.ro, Gigi Becali i-a virat 400.000 de euro lui Neluţu Varga pentru a achita bonusurile legate de calificarea FCSB-ului în grupa principală din Europa League (200.000 de euro), câştigarea titlului (100.000 de euro) şi golurile marcate de Bîrligea în cupele europene (100.000 de euro).

Pe lângă banii trimişi de Becali, CFR Cluj a mai încasat 350.000 de euro de la Basel, pentru o clauză introdusă în transferul lui Philip Otele (26 de ani). Nigerianul, transferat de CFR Cluj la Al – Wahda, a fost achiziţionat în acest an de formaţia elveţiană. Otele ar putea să o întâlnească pe FCSB în grupa principală din Europa League. Basel – FCSB se va disputa în etapa a 4-a a grupei. În trecut, Becali l-a dorit şi el pe Otele.

CFR Cluj a primit, astfel, 750.000 de euro fără să vândă niciun jucător. În campania de transferuri din această vară, echipa patronată de Neluţu Varga a reuşit să îl aducă la Cluj pe cel mai scump jucător din Liga, Kurt Zouma (30 de ani). Zouma era cotat la 10 milioane de euro de către transfermarkt.com, dar între timp cota lui a scăzut la 8 milioane de euro. Chiar şi aşa, e în continuare cel mai scump fotbalist din Liga 1. Pe locul 2 e Darius Olaru, cotat la 7.5 milioane de euro.