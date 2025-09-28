Ce notă a primit Cristi Chivu după o nouă victorie pe banca lui Inter: "Avea nevoie de asta" - Antena Sport

Jurnaliştii italieni au oferit extrem de rapid un verdict după ce Inter Milano a învins-o pe Cagliari în deplasare în etapa a 5-a din Serie A, scor 2-0. Mai multe cotidiane din “cizmă” le-au acordat note celor prezenți pe teren pe Unipol Domus, inclusiv celor doi antrenori.
Cei de la Tutto Mercato Web l-au punctat pe tehnicianul român cu 6,5, oferind și o scurtă descriere.
“Un moment de respiro” pentru Chivu
Sursa citată anterior a punctat că Inter nu a avut probleme în controlarea jocului și a remarcat și modul în care Pio Esposito a tranșat soarta meciului pe final. Astfel, jurnaliștii au ajuns la concluzia că această victorie este o “gură de oxigen” pentru Chivu, referindu-se probabil la criticile pe care le-a primit tehnicianul de 44 de ani în ultima perioadă.
“Inter a controlat meciul de la Cagliari din primul minut. Apoi, când părea că finalul va fi unul tensionat, echipa sa a pecetluit victoria, după ce elevii săi au irosit până atunci mai multe ocazii de a tranșa disputa.
A treia victorie consecutivă. Avea nevoie de un moment de respiro pentru a lucra cu mai mult calm, iar acum poate începe să recupereze“, au scris cei de la tuttomercatoweb.com.
O notă asemănătoare i-au oferit lui Chivu și jurnaliștii de la Calcio Mercato, și anume 7. Jurnaliștii menționați anterior au observat că tehnicianul român a reușit să își găsească ritmul și că are curajul să o conducă pe Inter prin ideile sale.
În urma victoriei de pe Unipol Domus, Inter a urcat provizoriu pe locul 5 în Serie A, la trei puncte de liderul Napoli, care are însă un meci în minus.
