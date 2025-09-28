Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV - Antena Sport

Dennis Man (27 de ani) a oferit un assist în meciul Excelsior – PSV 1-2. Intrat pe teren în minutul 70, în locul lui Paul Wanner, jucătorul naţionalei şi-a făcut simţită rapid prezenţa.
În minutul 72, Man i-a pasat decisiv lui Ismael Saibari, la golul cu care acesta i-a adus victoria campioanei Olandei. Anterior, Wlodarczyk a deschis scorul pentru gazde, în minutul 13, iar Veerman a egalat în minutul 19.
Dennis Man, numit “rezerva de aur” de olandezi
Presa olandeză l-a numit “rezerva de aur” pe Dennis Man după Excelsior – PSV 1-2.
„PSV s-a impus la limită în meciul din deplasare cu Excelsior. Campioana en-titre a fost condusă la Rotterdam, dar a câștigat cu 2-1. Ismael Saibari a făcut diferența în repriza secundă, după o pasă decisivă oferită de «rezerva de aur» Dennis Man”, a scris publicaţia ad.nl.
Şi pe contul oficial de Instagram al lui PSV a fost remarcată pasa decisivă a lui Man. „Dennis a avut nevoie de doar 93 de secunde pentru a-și pune amprenta asupra jocului cu un assist”, au transmis administratorii contului de socializare al lui PSV.
„La două minute după ce a intrat pe teren, Man a livrat prima sa contribuție serioasă pentru PSV. După un atac bun, fotbalistul român nu a încercat un șut dintr-un unghi dificil, dar l-a ales pe Ismail Saibari, care a făcut 2-1”, a notat De Telegraaf.
