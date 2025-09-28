Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV - Antena Sport

Închide meniul
Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV

Publicat: 28 septembrie 2025, 8:46

Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV

Dennis Man, după assist-ul din meciul Excelsior - PSV 1-2 / Profimedia Images

Dennis Man (27 de ani) a oferit un assist în meciul Excelsior – PSV 1-2. Intrat pe teren în minutul 70, în locul lui Paul Wanner, jucătorul naţionalei şi-a făcut simţită rapid prezenţa.

În minutul 72, Man i-a pasat decisiv lui Ismael Saibari, la golul cu care acesta i-a adus victoria campioanei Olandei. Anterior, Wlodarczyk a deschis scorul pentru gazde, în minutul 13, iar Veerman a egalat în minutul 19.

Dennis Man, numit “rezerva de aur” de olandezi

Presa olandeză l-a numit “rezerva de aur” pe Dennis Man după Excelsior – PSV 1-2.

PSV s-a impus la limită în meciul din deplasare cu Excelsior. Campioana en-titre a fost condusă la Rotterdam, dar a câștigat cu 2-1. Ismael Saibari a făcut diferența în repriza secundă, după o pasă decisivă oferită de «rezerva de aur» Dennis Man”, a scris publicaţia ad.nl.

Şi pe contul oficial de Instagram al lui PSV a fost remarcată pasa decisivă a lui Man. „Dennis a avut nevoie de doar 93 de secunde pentru a-și pune amprenta asupra jocului cu un assist”, au transmis administratorii contului de socializare al lui PSV.

La două minute după ce a intrat pe teren, Man a livrat prima sa contribuție serioasă pentru PSV. După un atac bun, fotbalistul român nu a încercat un șut dintr-un unghi dificil, dar l-a ales pe Ismail Saibari, care a făcut 2-1”, a notat De Telegraaf.

Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren

Dennis Man a fost decisiv în victoria lui PSV cu Excelsior, scor 2-1, din etapa a 7-a din Eredivisie. Internaționalul român a oferit o pasă de gol.  

Dennis Man a început ca rezervă partida cu Exclesior, din deplasare. Peter Bosz l-a trimis în teren în minutul 70, la scorul de 1-1.  

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
La doar două minute după ce a fost trimis pe teren, Dennis Man a oferit o pasă de gol. Internaționalul român a avut o contribuție uriașă la reușita lui Ismael Salibari, din minutul 72. 

Dennis Man a primit o pasă lungă de la portarul lui PSV, a preluat superb, a intrat în careul advers și i-a pus „pe tavă” golul lui Salibari. Internaționalul român i-a pasat în fața porții mijlocașului marocan, care a punctat fără emoții. Aceasta a fost prima reușită notabilă a lui Dennis Man în tricoul lui PSV, după transferul din vară. Olandezii au plătit suma de 8,5 milioane de euro în schimbul internaționalului român, care a bifat în total patru meciuri la campioana din Eredivisie.  

