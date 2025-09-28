Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari - Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit o reacție fermă după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Cagliari, în etapa a șasea din Serie A. Lautaro Martinez și tânărul Pio Esposito au marcat pentru nerazzurri, care au ajuns la trei victorii consecutive în toate competițiile.
Cristi Chivu l-a lăudat pe atacantul de 20 de ani care a marcat cu Cagliari. Esposito fost trimis pe teren în minutul 64, în locul lui Marcus Thuram, și a reușit să marcheze în minutul 82.
Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2
Antrenorul român a cerut răbdare în privința lui Esposito, subliniindu-i totodată și calitățile tânărului atacant. Chivu s-a declarat bucuros de victoria obținută de echipa sa, care acum e cu gândul la meciul de marți cu Slavia Praga, din grupa de Champions League.
Chivu a fost întrebat și despre răbufnirea avută la adresa fanilor, înaintea meciului cu Cagliari, însă nu a vrut să ofere mai multe declarații.
„Adversarul ne-a surprins cu o schimbare în echipă, dar principiile lor au rămas aceleași. I-am deblocat imediat, dar nu ne-am putut să ne apropiem suficient. Am suferit puțin, după ei au plecat pe entuziasm și am reușit să marcăm. Suntem fericiți pentru victorie.
(N.r. Despre Pio Esposito) Să avem răbdare, are 20 de ani, are întregul viitor în față, trebuie să continue tot așa. Toată lumea îi recunoaște calitățile, dar are limite și trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Am vorbit despre el în urmă cu trei luni, și pe mine mă surprinde, se descurcă foarte bine.
Dar să luăm lucrurile încet, nu vrem să riscăm prin a-i cere mai mult, pentru că joacă pentru echipă. Nu îi este teamă de nimic, are calitate, își menține mintea limpede în careu.
(N.r. Despre răbufnirea față de fani?) Nu am nimic de adăugat (n.r. râde)”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinter1908.it.
