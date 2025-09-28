Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari - Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit o reacție fermă după ce Inter a învins-o cu 2-0 pe Cagliari, în etapa a șasea din Serie A. Lautaro Martinez și tânărul Pio Esposito au marcat pentru nerazzurri, care au ajuns la trei victorii consecutive în toate competițiile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu l-a lăudat pe atacantul de 20 de ani care a marcat cu Cagliari. Esposito fost trimis pe teren în minutul 64, în locul lui Marcus Thuram, și a reușit să marcheze în minutul 82.

Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2

Antrenorul român a cerut răbdare în privința lui Esposito, subliniindu-i totodată și calitățile tânărului atacant. Chivu s-a declarat bucuros de victoria obținută de echipa sa, care acum e cu gândul la meciul de marți cu Slavia Praga, din grupa de Champions League.

Chivu a fost întrebat și despre răbufnirea avută la adresa fanilor, înaintea meciului cu Cagliari, însă nu a vrut să ofere mai multe declarații.

„Adversarul ne-a surprins cu o schimbare în echipă, dar principiile lor au rămas aceleași. I-am deblocat imediat, dar nu ne-am putut să ne apropiem suficient. Am suferit puțin, după ei au plecat pe entuziasm și am reușit să marcăm. Suntem fericiți pentru victorie.