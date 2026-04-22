Kader Keita, chemat la Brigada Rutieră după ce victima accidentului produs de el a decedat. Ultimele informații

Kader Keita, mijlocașul Rapidului cara a provocat un accident soldat cu o victimă, a fost chemat la Bridaga Rutieră în dimineața zilei de 22 aprilie.

Ivorianul a fost informat că încadrarea sa juridică se schimbă la ucidere din culpă, după ce femeia pe care a lovit-o cu mașina a decedat la aproximativ o lună de la momentul evenimentului nefericit.

Kader Keita, încadrat la ucidere din culpă

În dimineața zilei de 3 martie, Kader Keita a lovit cu mașina o femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Jucătorul Rapidului a părăsit locul accidentului și a participat ulterior la un antrenament al echipei sale fără să anunțe pe nimeni de cele întâmplate.

După ce a fost reținut, Judecătoria Sectorului 2 a decis ca fotbalistul din Coasta de Fildeș să fie plasat sub control judiciar timp de 60 de zile. Situația s-a schimbat însă pe 7 aprilie, când femeia lovită de Keita a decedat la Spitalul de Urgență Floreasca. Din acel moment, era clar că încadrarea juridică a fotbalistului se va schimba la ucidere din culpă.

La aproximativ două săptămâni după ce victima accidentului provocat de Keita a murit, fotbalistul a fost chemat la Brigada Rutieră, pentru a fi informat cu privire la schimbarea încadrării juridice, potrivit gsp.ro. Jucătorul Rapidului urmează să fie audiat.