Home | Fotbal | Liga 1 | Kader Keita, chemat la Brigada Rutieră după ce victima accidentului produs de el a decedat. Ultimele informații

Kader Keita, chemat la Brigada Rutieră după ce victima accidentului produs de el a decedat. Ultimele informații

Andrei Nicolae Publicat: 22 aprilie 2026, 12:02

Kader Keita, chemat la Brigada Rutieră după ce victima accidentului produs de el a decedat. Ultimele informații

Kader Keita, în timpul unui meci / Sport Pictures

Kader Keita, mijlocașul Rapidului cara a provocat un accident soldat cu o victimă, a fost chemat la Bridaga Rutieră în dimineața zilei de 22 aprilie.

Ivorianul a fost informat că încadrarea sa juridică se schimbă la ucidere din culpă, după ce femeia pe care a lovit-o cu mașina a decedat la aproximativ o lună de la momentul evenimentului nefericit.

Kader Keita, încadrat la ucidere din culpă

În dimineața zilei de 3 martie, Kader Keita a lovit cu mașina o femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Jucătorul Rapidului a părăsit locul accidentului și a participat ulterior la un antrenament al echipei sale fără să anunțe pe nimeni de cele întâmplate.

După ce a fost reținut, Judecătoria Sectorului 2 a decis ca fotbalistul din Coasta de Fildeș să fie plasat sub control judiciar timp de 60 de zile. Situația s-a schimbat însă pe 7 aprilie, când femeia lovită de Keita a decedat la Spitalul de Urgență Floreasca. Din acel moment, era clar că încadrarea juridică a fotbalistului se va schimba la ucidere din culpă.

La aproximativ două săptămâni după ce victima accidentului provocat de Keita a murit, fotbalistul a fost chemat la Brigada Rutieră, pentru a fi informat cu privire la schimbarea încadrării juridice, potrivit gsp.ro. Jucătorul Rapidului urmează să fie audiat.

În România, uciderea din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. De asemenea, Keida este anchetat şi pentru altă infracţiune, părăsirea locului accidentului. De asemenea, şi această faptă se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei
