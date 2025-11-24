Kopic, nemulţumit: "Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult" - Antena Sport

FC Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în compania echipei Dinamo, în etapa a XVII-a a Superligii.

Pentru FC Botoşani a marcat Mailat (44), iar pentru Dinamo a punctat Opruţ (76). Rezultatul nu l-a mulţumit pe Zeljko Kopic, care crede că formaţia lui trebuie să înscrie mai mult, dacă vrea să se bată la primele locuri în Liga 1.

“Am încercat să dominăm meciul. Nu este prima dată când avem ocazii şi să nu câştigăm. Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult şi mai uşor”, a spus tehnicianul din Ştefan cel Mare.

“Ne-am comportam foarte bine defensiv, dar nu pot să fiu satisfăcut de modul cum am finalizat”, a mai spus antrenorul, care şi-a impus un obiectiv. Acela de a câştiga fiecare meci: “Trebuie să câştigăm, acesta e obiectivul nostru. Sunt satisifăcut despre cum jucăm, avem ocazii mult mai clare şi ar trebui să mai înscriem”.

Ce jucători a remarcat Kopic

Zeljko Kopic a avut şi câţiva remarcaţi ai partidei. „Ikoko și Opruț s-au descurcat excelent. Am avut ocazii foarte mari de a înscrie și nu putem să fim mulțumiți de modul în care ratăm. La fiecare meci intrăm cu gândul de a câștiga. Să știți că sunt mulțumiți de modul în care am jucat. Bine, și Botoșani a avut ocaziile ei, dar cred că noi am fost mai periculoși și am avut situațiile mai mari”, a mai spus antrenorul.