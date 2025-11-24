Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kopic, nemulţumit: "Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Kopic, nemulţumit: “Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult”

Kopic, nemulţumit: “Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult”

Radu Constantin Publicat: 24 noiembrie 2025, 22:54

Comentarii
Kopic, nemulţumit: Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult

Zeljko Kopic / AntenaSport

FC Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în compania echipei Dinamo, în etapa a XVII-a a Superligii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru FC Botoşani a marcat Mailat (44), iar pentru Dinamo a punctat Opruţ (76). Rezultatul nu l-a mulţumit pe Zeljko Kopic, care crede că formaţia lui trebuie să înscrie mai mult, dacă vrea să se bată la primele locuri în Liga 1.

“Am încercat să dominăm meciul. Nu este prima dată când avem ocazii şi să nu câştigăm. Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult şi mai uşor”, a spus tehnicianul din Ştefan cel Mare.

“Ne-am comportam foarte bine defensiv, dar nu pot să fiu satisfăcut de modul cum am finalizat”, a mai spus antrenorul, care şi-a impus un obiectiv. Acela de a câştiga fiecare meci: “Trebuie să câştigăm, acesta e obiectivul nostru. Sunt satisifăcut despre cum jucăm, avem ocazii mult mai clare şi ar trebui să mai înscriem”.

Ce jucători a remarcat Kopic

Zeljko Kopic a avut şi câţiva remarcaţi ai partidei. „Ikoko și Opruț s-au descurcat excelent. Am avut ocazii foarte mari de a înscrie și nu putem să fim mulțumiți de modul în care ratăm. La fiecare meci intrăm cu gândul de a câștiga. Să știți că sunt mulțumiți de modul în care am jucat. Bine, și Botoșani a avut ocaziile ei, dar cred că noi am fost mai periculoși și am avut situațiile mai mari”, a mai spus antrenorul.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Observator
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
Fanatik.ro
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
23:38
Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul
23:17
Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: “La noi e greu să câștigi”
23:06
Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: „Vom fi sus de tot în clasament”. Mesaj pentru contestatari
22:46
Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult”
22:42
Raul Opruț, despre egalul cu Botoşani: “Văd ca pe un rezultat nedrept”
22:25
FC Botoșani – Dinamo 1-1. „Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 3 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 4 Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?” 5 Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 6 Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR – Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de românAfacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român