Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Botoșani - Dinamo 1-1. „Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Botoșani – Dinamo 1-1. „Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1

FC Botoșani – Dinamo 1-1. „Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1

Andrei Nicolae Publicat: 24 noiembrie 2025, 22:25

Comentarii
FC Botoșani – Dinamo 1-1. Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1

Botoșani - Dinamo / SPORT PICTURES

FC Botoșani și Dinamo București au tras cortina peste etapa cu numărul 17 din Liga 1. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1, la capătul unui meci spectaculos, cu multe faze de poartă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei doi portari au fost la înălțime în această partidă, dar au și decis scorul final. Anestis a gafat inexplicabil în a doua repriza și a primit un gol de cascadorii râsului de la Opruț.

FC Botoșani – Dinamo 1-1

Final de meci! 

Min. 89: Mare ocazie de gol pentru Botoșani! Intervine excelent Epassy.

Min. 78: Uluitor! Anestis intervine extraordinar la ocazia lui Perica, care nu a reușit să îl învingă.

Reclamă
Reclamă

Min. 77: GOL DINAMO! Anestis este surprins de centrarea șutată a lui Opruț! Eroare incredibilă a portarului.

Min. 66: Portarul botoșănenilor respinge din nou de pe linia porții, după ce un coleg a reluat spre propria poartă.

Min. 65: O nouă intervenție pentru Anestis, care respinge o lovitură de cap.

20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
Reclamă

Min. 57: Șut puternic în colțul scurt, intervine Anestis.

Min. 49: Mare ocazie de gol pentru Dinamo! Karamoko primește o minge în careu, acesta preia excelent, dar șutează pe lângă poartă.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Pauză la Botoșani! 

Min. 44: GOL BOTOȘANI! Sebastian Mailat deschide scorul pentru gazde cu un voleu senzațional.

Min. 34: Ocazie pentru Dinamo! Armstrong trimite un șut foarte bun de la marginea careului, dar Anestis este la post și respinge în corner.

Min. 27: Șansă de gol pentru oaspeți. Armstrong a șutat din careu, mingea a fost deviată și reținută de Anestis.

Min. 15: Gol anulat Dinamo! „Câinii” deschid scorul, dar reușita este anulată pentru ofsaid.

Min. 1: Start de meci pe Municipalul din Botoșani!

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Pavlovic – E. Papa, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk. Rezerve: Kukic, M. Munoz, Aldair, Bordeianu, Pănoiu, Andrei Dumitru, Antonio Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, E. Lopez. Antrenor Leo Grozavu
  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea. Rezerve: Roșca, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor Zeljko Kopic

FC Botoșani se află pe locul 2 în clasament înaintea meciului de pe teren propriu, având 32 de puncte după 16 etape. De cealaltă parte, Dinamo e la două puncte distanță de moldovenii lui Leo Grozavu și sunt pe poziția cu numărul 4, însă ierarhia din Liga 1 se poate modifica în funcție de ce se va întâmpla pe Stadionul Municipal.

Botoșănenii pot profita de eșecul dur suferit de Rapid contra CFR-ului și să urce peste giuleșteni în clasament, pentru a urca pe prima poziție. În cealaltă tabără, Dinamo a primit o veste proastă, Alberto Soro fiind indisponibil din cauza unei stări gripale.

În partida tur, cele două formații au remizat “alb” pe Arcul de Triumf, într-un meci în care Cătălin Cîrjan a avut un gol anulat pentru offside. În ultimele trei meciuri, nicio echipă nu a reușit să se impună. Ultimul meci câștigat de una dintre cele două a avut loc pe 23 aprilie 2024, când moldovenii s-au impus cu 2-1.

Echipele probabile la FC Botoșani – Dinamo

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Petro – Bodișteanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk

Rezerve: Kukic, A. Dumitru, E. Lopez, Miguelito, Mitrov, Pavlovic, Suta, G. David, Dumiter, Aldair

Absenți: Friday (suspendat), Sadiku, Ilas, Francisco (accidentați)

Antrenor Leo Grozavu

Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea

Rezerve: Roșca, M. Toader, Tabuncic, Sivis, L. Bărbulescu, Perica, Kyriakou, Bordușanu, Milanov, Al. Pop

Absenți: Soro (gripat), Mazilu (nerecuperat), Musi (accidentat), C. Mihai (incert)

Antrenor Zeljko Kopic

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Observator
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
Fanatik.ro
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
23:38
Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul
23:17
Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: “La noi e greu să câștigi”
23:06
Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: „Vom fi sus de tot în clasament”. Mesaj pentru contestatari
22:54
Kopic, nemulţumit: “Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult”
22:46
Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult”
22:42
Raul Opruț, despre egalul cu Botoşani: “Văd ca pe un rezultat nedrept”
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 3 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 4 Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?” 5 Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 6 Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR – Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de românAfacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român