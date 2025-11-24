FC Botoșani - Dinamo 1-1. „Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1 - Antena Sport

FC Botoșani și Dinamo București au tras cortina peste etapa cu numărul 17 din Liga 1. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1, la capătul unui meci spectaculos, cu multe faze de poartă.
Cei doi portari au fost la înălțime în această partidă, dar au și decis scorul final. Anestis a gafat inexplicabil în a doua repriza și a primit un gol de cascadorii râsului de la Opruț.
FC Botoșani – Dinamo 1-1
Final de meci!
Min. 89: Mare ocazie de gol pentru Botoșani! Intervine excelent Epassy.
Min. 78: Uluitor! Anestis intervine extraordinar la ocazia lui Perica, care nu a reușit să îl învingă.
Min. 77: GOL DINAMO! Anestis este surprins de centrarea șutată a lui Opruț! Eroare incredibilă a portarului.
Min. 66: Portarul botoșănenilor respinge din nou de pe linia porții, după ce un coleg a reluat spre propria poartă.
Min. 65: O nouă intervenție pentru Anestis, care respinge o lovitură de cap.
Min. 57: Șut puternic în colțul scurt, intervine Anestis.
Min. 49: Mare ocazie de gol pentru Dinamo! Karamoko primește o minge în careu, acesta preia excelent, dar șutează pe lângă poartă.
Min. 46: Start în repriza secundă!
Pauză la Botoșani!
Min. 44: GOL BOTOȘANI! Sebastian Mailat deschide scorul pentru gazde cu un voleu senzațional.
Min. 34: Ocazie pentru Dinamo! Armstrong trimite un șut foarte bun de la marginea careului, dar Anestis este la post și respinge în corner.
Min. 27: Șansă de gol pentru oaspeți. Armstrong a șutat din careu, mingea a fost deviată și reținută de Anestis.
Min. 15: Gol anulat Dinamo! „Câinii” deschid scorul, dar reușita este anulată pentru ofsaid.
Min. 1: Start de meci pe Municipalul din Botoșani!
- FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Pavlovic – E. Papa, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk. Rezerve: Kukic, M. Munoz, Aldair, Bordeianu, Pănoiu, Andrei Dumitru, Antonio Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, E. Lopez. Antrenor Leo Grozavu
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea. Rezerve: Roșca, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor Zeljko Kopic
FC Botoșani se află pe locul 2 în clasament înaintea meciului de pe teren propriu, având 32 de puncte după 16 etape. De cealaltă parte, Dinamo e la două puncte distanță de moldovenii lui Leo Grozavu și sunt pe poziția cu numărul 4, însă ierarhia din Liga 1 se poate modifica în funcție de ce se va întâmpla pe Stadionul Municipal.
Botoșănenii pot profita de eșecul dur suferit de Rapid contra CFR-ului și să urce peste giuleșteni în clasament, pentru a urca pe prima poziție. În cealaltă tabără, Dinamo a primit o veste proastă, Alberto Soro fiind indisponibil din cauza unei stări gripale.
În partida tur, cele două formații au remizat “alb” pe Arcul de Triumf, într-un meci în care Cătălin Cîrjan a avut un gol anulat pentru offside. În ultimele trei meciuri, nicio echipă nu a reușit să se impună. Ultimul meci câștigat de una dintre cele două a avut loc pe 23 aprilie 2024, când moldovenii s-au impus cu 2-1.
Echipele probabile la FC Botoșani – Dinamo
FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Petro – Bodișteanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk
Rezerve: Kukic, A. Dumitru, E. Lopez, Miguelito, Mitrov, Pavlovic, Suta, G. David, Dumiter, Aldair
Absenți: Friday (suspendat), Sadiku, Ilas, Francisco (accidentați)
Antrenor Leo Grozavu
Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea
Rezerve: Roșca, M. Toader, Tabuncic, Sivis, L. Bărbulescu, Perica, Kyriakou, Bordușanu, Milanov, Al. Pop
Absenți: Soro (gripat), Mazilu (nerecuperat), Musi (accidentat), C. Mihai (incert)
Antrenor Zeljko Kopic
