FC Botoșani - Dinamo 1-1. „Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1 - Antena Sport

Min. 57: Șut puternic în colțul scurt, intervine Anestis.

Min. 49: Mare ocazie de gol pentru Dinamo! Karamoko primește o minge în careu, acesta preia excelent, dar șutează pe lângă poartă.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Pauză la Botoșani!

Min. 44: GOL BOTOȘANI! Sebastian Mailat deschide scorul pentru gazde cu un voleu senzațional.

Min. 34: Ocazie pentru Dinamo! Armstrong trimite un șut foarte bun de la marginea careului, dar Anestis este la post și respinge în corner.

Min. 27: Șansă de gol pentru oaspeți. Armstrong a șutat din careu, mingea a fost deviată și reținută de Anestis.

Min. 15: Gol anulat Dinamo! „Câinii” deschid scorul, dar reușita este anulată pentru ofsaid.

Min. 1: Start de meci pe Municipalul din Botoșani!

FC Botoșani (4-2-3-1) : Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Pavlovic – E. Papa, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk. Rezerve : Kukic, M. Munoz, Aldair, Bordeianu, Pănoiu, Andrei Dumitru, Antonio Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, E. Lopez. Antrenor Leo Grozavu

FC Botoșani se află pe locul 2 în clasament înaintea meciului de pe teren propriu, având 32 de puncte după 16 etape. De cealaltă parte, Dinamo e la două puncte distanță de moldovenii lui Leo Grozavu și sunt pe poziția cu numărul 4, însă ierarhia din Liga 1 se poate modifica în funcție de ce se va întâmpla pe Stadionul Municipal.

Botoșănenii pot profita de eșecul dur suferit de Rapid contra CFR-ului și să urce peste giuleșteni în clasament, pentru a urca pe prima poziție. În cealaltă tabără, Dinamo a primit o veste proastă, Alberto Soro fiind indisponibil din cauza unei stări gripale.

În partida tur, cele două formații au remizat “alb” pe Arcul de Triumf, într-un meci în care Cătălin Cîrjan a avut un gol anulat pentru offside. În ultimele trei meciuri, nicio echipă nu a reușit să se impună. Ultimul meci câștigat de una dintre cele două a avut loc pe 23 aprilie 2024, când moldovenii s-au impus cu 2-1.

Echipele probabile la FC Botoșani – Dinamo

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Petro – Bodișteanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk

Rezerve: Kukic, A. Dumitru, E. Lopez, Miguelito, Mitrov, Pavlovic, Suta, G. David, Dumiter, Aldair

Absenți: Friday (suspendat), Sadiku, Ilas, Francisco (accidentați)

Antrenor Leo Grozavu

Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea

Rezerve: Roșca, M. Toader, Tabuncic, Sivis, L. Bărbulescu, Perica, Kyriakou, Bordușanu, Milanov, Al. Pop

Absenți: Soro (gripat), Mazilu (nerecuperat), Musi (accidentat), C. Mihai (incert)

Antrenor Zeljko Kopic