Neluțu Varga, reacție categorică după ce L'Equipe a scris că Zouma pleacă neplătit de CFR: "Asta e realitatea" - Antena Sport

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a venit cu o reacție după ce L’Equipe, cel mai cunoscut cotidian de sport din Franța, a dezvăluit că fundașul Kurt Zouma va pleca neplătit de la echipa din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducătorul clubului a ținut să dezmintă informația apărută în presa din Franța și să ofere garanția că în cazul în care stoperul câștigător de Champions League va pleca, o va face plătit la zi.

Zouma nu va pleca neplătit de CFR Cluj

Kurt Zouma este unul dintre jucătorii de la CFR Cluj care este ca și plecat de la echipa lui Daniel Pancu. Venit la începutul sezonului și considerat drept o mare lovitură dată de clubul din Gruia, ținând cont de palmaresul pe care îl are, fundașul francez nu a confirmat și s-a confruntat și cu probleme medicale.

Încă de acum câteva săptămâni, conducerea din Gruia a spus că nu va mai conta pe Zouma, iar în presa din Franța a apărut un articol legat de acest subiect. Jurnaliștii de la L’Equipe au titrat: “Neplătit de CFR Cluj, Kurt Zouma va pleca din România“.

La scurt timp după ce informația respectivă a început să circule și în presa din România, Neluțu Varga a vrut să își facă dreptate și să dezmintă informația respectivă: “Nu este adevărat, Dacă va pleca, va pleca plătit la zi, deci asta este realitatea“, a spus patronul, potrivit iamsport.ro.