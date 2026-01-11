Kurt Zouma a reacționat, după ce a reziliat contractul cu CFR Cluj: „Planul lui Dumnezeu” - Antena Sport

Kurt Zouma a rezistat doar patru luni la CFR Cluj, deși era văzut drept un transfer de răsunet pentru campionatul României. Problemele medicale grave nu i-au permis francezului să arate potențialul său maxim în Gruia.

Chiar și așa, acesta a rămas în relații bune cu Neluțu Varga, care l-a plătit la zi, dar i-a oferit și un salariu compensatoriu la plecarea de la CFR Cluj, în total 250.000 de euro.

Kurt Zouma a reacționat, după plecarea de la CFR Cluj

Kurt Zouma a venit în septembrie la CFR Cluj, la pachet cu un CV impresionant pentru fotbalul românesc, dar s-a dovedit a fi o altă țeapă care a intrat direct în istoria ardelenilor.

Stoperul francez a încasat 250.000 de euro pentru cele patru luni petrecute în Gruia, dar a rămas totuși în relații bune cu Neluțu Varga. La doar o zi după ce s-a anunțat despărțirea, Zouma a reacționat pe social media.

„Mulțumesc tuturor fanilor! Vă doresc tot binele. A fost o călătorie scurtă. Nu a fost să fie. Dar acesta e planul lui Dumnezeu. Dornic de mai mult”, a scris fotbalistul pe Instagram.