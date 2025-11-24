CFR Cluj, campioana „țepelor” din Liga 1? De la Julio Baptista la Kurt Zouma - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj, campioana „țepelor” din Liga 1? De la Julio Baptista la Kurt Zouma

Daniel Işvanca Publicat: 24 noiembrie 2025, 16:24

Jucători trecuți pe la CFR Cluj

CFR Cluj a investit în ultimii ani sume de bani uriașe pe salariile vedetelor care au trecut prin Liga 1. Ultima „țeapă” luată de ardeleni este francezul Kurt Zouma, care, conform anunțului făcut de Iuliu Mureșan, este ca și plecat din Gruia.

Este al patrulea nume mare care nu confirmă la formația din campionatul României, după Julio Baptista, Panagiotis Tachtsidis și ucraineanul Yevgen Konoplyanka.

Kurt Zouma, ca și plecat de la CFR Cluj

CFR Cluj pare că s-a „specializat” în aducerea de vedete în campionatul României, însă aceștia fie au venit pe final de carieră, fie au intrat într-un conflict cu conducerea și au plecat pe ușa din dos de la ardeleni.

Ultimul exemplu de acest gen este fundașul Kurt Zouma, care a venit împreună cu un CV impresionant la CFR. Din păcate, Iuliu Mureșan a anunțat că fotbalistul de 31 de ani nu are o situație medicală care să îi permită să mai evolueze la un nivel ridicat. Acest motiv este suficient pentru a duce la o despărțire în această iarnă.

Fostul jucător al celor de la Chelsea, Everton și West Ham United are un salariu lunar de 50.000 de euro la formația patronată în prezent de Neluțu Varga.

Julio Baptista și Yevgen Konoplyanka, alți fotbaliști care au încasat sume uriașe de la CFR

Julio Baptista a fost primul nume mare adus de CFR Cluj. Brazilianul care trecuse pe la Real Madrid semna din postura de jucător liber de contract cu „feroviarii” în vara anului 2018, dar pleca de la clujeni după doar câteva luni, când s-a și retras din activitate.

În scurta perioadă petrecută la CFR Cluj, acesta a adunat în total 43 de minute și a încasat un salariu de aproximativ 40.000 de euro pe lună. Asta după ce în primă fază acceptase 10.000 de euro, dar cu o clauză că salariul îi va crește considerabil după 1 ianuarie 2019, când se aștepta să fie la sută la sută din punct de vedere fizic. Acesta nu a fost singurul jucător de top care a făcut „act de prezență” în Gruia.

Un alt exemplu a fost Yevgen Konoplyanka, ucraineanul care a fost legitimat în trecut la Sevilla FC și Șahtior Donețk. A jucat patru meciuri în cinci luni pentru gruparea clujeană, încasând în tot acest timp un salariu lunar de 20.000 de euro.

Panagiotis Tachtsidis, pariul pierdut de conducerea CFR-ului

Panagiotis Tachtsidis a fost un alt nume mare care a ajuns la CFR Cluj. Mijlocașul grec, ce a adunat peste 150 de apariții în Serie A, a fost un om de bază la Cluj în prima parte a aventurii sale, dar conflictele cu antrenorii și cu cei din conducere au dus inevitabil la o despărțire.

Remunerat cu un salariu de 35.000 de euro pe lună, la care se adăugau și bonusuri de performanță, grecul a adunat 64 de apariții pentru CFR Cluj, reușind să marcheze 9 goluri și să ofere 5 assist-uri.

