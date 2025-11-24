CFR Cluj, campioana „țepelor” din Liga 1? De la Julio Baptista la Kurt Zouma - Antena Sport

CFR Cluj a investit în ultimii ani sume de bani uriașe pe salariile vedetelor care au trecut prin Liga 1. Ultima „țeapă” luată de ardeleni este francezul Kurt Zouma, care, conform anunțului făcut de Iuliu Mureșan, este ca și plecat din Gruia.

Este al patrulea nume mare care nu confirmă la formația din campionatul României, după Julio Baptista, Panagiotis Tachtsidis și ucraineanul Yevgen Konoplyanka.

Kurt Zouma, ca și plecat de la CFR Cluj

CFR Cluj pare că s-a „specializat” în aducerea de vedete în campionatul României, însă aceștia fie au venit pe final de carieră, fie au intrat într-un conflict cu conducerea și au plecat pe ușa din dos de la ardeleni.

Ultimul exemplu de acest gen este fundașul Kurt Zouma, care a venit împreună cu un CV impresionant la CFR. Din păcate, Iuliu Mureșan a anunțat că fotbalistul de 31 de ani nu are o situație medicală care să îi permită să mai evolueze la un nivel ridicat. Acest motiv este suficient pentru a duce la o despărțire în această iarnă.

Fostul jucător al celor de la Chelsea, Everton și West Ham United are un salariu lunar de 50.000 de euro la formația patronată în prezent de Neluțu Varga.