Neluțu Varga, explicații după despărțirea de "țeapa" Kurt Zouma: "Trebuie să restrângem bugetul" - Antena Sport

Patronul de la CFR Cluj, Ioan Varga, a oferit o primă reacție după ce clubul s-a despărțit de Kurt Zouma, fundașul care era anunțat drept o mare lovitură în fotbalul românesc atunci când a fost adus în Gruia. Cu doar patru meciuri jucate din toamnă până în prezent, fostul câștigător de UCL s-a dovedit a fi o “țeapă”, alăturându-se unei liste din care mai fac parte și alți jucători.

CFR Cluj a decis sâmbătă să pună capăt contractului pe care echipa îl avea cu Zouma, după o jumătate de sezon în care fundașul nu a arătat că poate fi o certitudine pentru Daniel Pancu. Francezul s-a confruntat cu probleme medicale și nu a reușit să se adapteze în Gruia, motiv pentru care clubul a renunțat la el și la salariul imens pe care îl primea fără să merite investiția.

Varga, explicații după despărțirea de Zouma

La puțin timp după ce echipa din Liga 1 a anunțat plecarea lui Zouma, Neluțu Varga a venit și el cu o declarație și a vorbit cu respect despre fundașul de 31 de ani. În plus, finanțatorul formației din Gruia a explicat și de ce echipa a decis să nu îl mai țină în lot pe fundașul care primea 50.000 de euro pe lună.

“Ne luăm la revedere, pașnic, pe cale amiabilă. Îl respect foarte mult și am avut o relație bună, dar trebuie să restrângem bugetul.

Avem și monitorizarea de fair play financiar de la UEFA și este mai greu să susții salarii mari dacă nu te-ai calificat în cupele europene“, a declarat patronul ardelenilor, potrivit prosport.ro.