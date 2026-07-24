Filipe Coelho, îngândurat înaintea meciului cu Dinamo: „Trebuie să fiu sincer”

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Oltenii lui Filipe Coelho întâlnesc Dinamo București, într-un meci ce se anunță foarte greu pentru campioana României, care este focusată și pe returul contra bulgarilor de la Levski Sofia.

Filipe Coelho: „Trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru”

Universitatea Craiova nu are timp de odihnă între meciurile de Champions League, iar campioana României o va întâlni pe Dinamo, în cel mai tare meci al etapei a doua din Liga 1.

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul Filipe Coelho a atras atenția cu privire la stilul de joc folosit de Nuno Campos și a venit și cu vești privind absențele din cauze medicale.

„Este un meci dificil, împotriva unei echipe foarte bune. Dacă comparăm cu anul trecut, procesul este diferit, ideile sunt diferite. Vom încerca să facem un meci bun, o prestație bună și să obținem cele trei puncte. Dar trebuie să fiu sincer. Trebuie să ținem cont de forma fizică a jucătorilor deoarece după acest meci o să avem un joc foarte important pentru noi.