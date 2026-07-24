Concurență pentru Barcelona! Julian Alvarez, dorit în Premier League. Cât ar putea costa întreaga afacere

Julian Alvarez este principala țintă a Barcelonei în această perioadă de transferuri, însă negocierile cu Atletico Madrid au fost complicate, gruparea din capitala Spaniei având cerințe uriașe pentru ca mutarea să aibă loc.

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Acum, catalanii au concurență, asta după ce Arsenal a intrat pe fir. Mai mult decât atât, „tunarii” vin cu o propunere care ar putea să le convină spaniolilor.

Mikel Arteta îl vrea pe Julian Alvarez

Julian Alvarez este un atacant la care visează orice echipă de calibru din Europa, iar plecarea sa de la Atletico Madrid pare să devină o formalitate, după ce Arsenal și-a manifestat și ea interesul pentru argentinian.

MARCA scrie că „tunarii” ar avea o propunere inedită pentru a-l transfera pe atacantul formației din capitala Spaniei. Aceștia vor să facă un schimb, iar la Atletico ar urma să ajungă Viktor Gyokeres.

Suedezul evaluat de Transfermarkt la 65 de milioane de euro ar urma să plece de pe Emirates după doar un sezon la gruparea londoneză, asta dacă cele două cluburi ajung la un consens.