Home | Fotbal | Premier League | Concurență pentru Barcelona! Julian Alvarez, dorit în Premier League. Cât ar putea costa întreaga afacere

Concurență pentru Barcelona! Julian Alvarez, dorit în Premier League. Cât ar putea costa întreaga afacere

Daniel Işvanca Publicat: 24 iulie 2026, 19:11

Comentarii
Concurență pentru Barcelona! Julian Alvarez, dorit în Premier League. Cât ar putea costa întreaga afacere

Julian Alvarez / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Julian Alvarez este principala țintă a Barcelonei în această perioadă de transferuri, însă negocierile cu Atletico Madrid au fost complicate, gruparea din capitala Spaniei având cerințe uriașe pentru ca mutarea să aibă loc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, catalanii au concurență, asta după ce Arsenal a intrat pe fir. Mai mult decât atât, „tunarii” vin cu o propunere care ar putea să le convină spaniolilor.

Mikel Arteta îl vrea pe Julian Alvarez

Julian Alvarez este un atacant la care visează orice echipă de calibru din Europa, iar plecarea sa de la Atletico Madrid pare să devină o formalitate, după ce Arsenal și-a manifestat și ea interesul pentru argentinian.

MARCA scrie că „tunarii” ar avea o propunere inedită pentru a-l transfera pe atacantul formației din capitala Spaniei. Aceștia vor să facă un schimb, iar la Atletico ar urma să ajungă Viktor Gyokeres.

Suedezul evaluat de Transfermarkt la 65 de milioane de euro ar urma să plece de pe Emirates după doar un sezon la gruparea londoneză, asta dacă cele două cluburi ajung la un consens.

Reclamă
Reclamă

Mai mult decât atât, Arsenal ar fi dispusă să achite și o diferență, care s-a învârti în jurul sumei de 35 de milioane de euro. Toată tranzacția ar costa în total 100 de milioane de euro.

Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene RomâneDronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciobanul care a găsit locul impactului dronei doborâte, ascuns de polițistul din comună
Observator
Ciobanul care a găsit locul impactului dronei doborâte, ascuns de polițistul din comună
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
Fanatik.ro
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
19:06

NEWS ALERTLeBron James a făcut anunțul așteptat de toată lumea și și-a decis viitorul! Cu ce echipă semnează „Regele”
19:00

VIDEOPiloţii Ferrari, cei mai rapizi în primele antrenamente din Marele Premiu al Ungariei
18:47

Antrenorul lui Manchester City a anunţat ce urmează pentru Rodri, dorit de Real Madrid: „De asta are nevoie”
18:32

Filipe Coelho, îngândurat înaintea meciului cu Dinamo: „Trebuie să fiu sincer”
18:32

LIVE SCOREUTA – Oțelul Galați 0-1. Duel provincial în etapa a 2-a
18:22

Daniel Niculae, prima reacție după plecarea lui Borza de la Rapid. Ce înlocuitori îi propune lui Daniel Pancu
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte” 2 Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa” 3 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 4 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 5 FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu 6 Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”