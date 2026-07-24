Daniel Niculae, prima reacție după plecarea lui Borza de la Rapid. Ce înlocuitori îi propune lui Daniel Pancu

Andrei Borza a prins transferul în străinătate după doar o etapă scursă din noul sezon al Ligii 1. Rapidul va încasa 2,2 milioane de euro în schimbul fundașului care va semna cu Corumspor.

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Daniel Niculae a vorbit despre plecarea internaționalului român și a venit cu variante înlocuitoare pentru Daniel Pancu, care și-a pierdut unul dintre cei mai importanți titulari.

Daniel Niculae propune înlocuitor pentru Borza la Rapid

Plecarea lui Andrei Borza la Corumspor lasă un gol important în echipa de start a Rapidului, chiar dacă giuleștenii au încasat peste două milioane de euro în schimbul acestuia.

Daniel Niculae a analizat plecarea fundașului stânga și a venit cu propuneri de înlocuitori pentru Daniel Pancu, care va trebui să găsească sânge proaspăt pentru flancul stâng.

„La Borza erau așteptări de vreo 2 ani să plece. De când a venit. A avut o perioadă de stagnare, de când am venit la Rapid, dar sezonul trecut a devenit matur, bărbat, în adevăratul sens, sper să facă o figură frumoasă, chiar dacă nu a plecat la o echipă cu renume.