Daniel Niculae, prima reacție după plecarea lui Borza de la Rapid. Ce înlocuitori îi propune lui Daniel Pancu

Andrei Borza a prins transferul în străinătate după doar o etapă scursă din noul sezon al Ligii 1. Rapidul va încasa 2,2 milioane de euro în schimbul fundașului care va semna cu Corumspor.
Daniel Niculae a vorbit despre plecarea internaționalului român și a venit cu variante înlocuitoare pentru Daniel Pancu, care și-a pierdut unul dintre cei mai importanți titulari.
Daniel Niculae propune înlocuitor pentru Borza la Rapid
Plecarea lui Andrei Borza la Corumspor lasă un gol important în echipa de start a Rapidului, chiar dacă giuleștenii au încasat peste două milioane de euro în schimbul acestuia.
Daniel Niculae a analizat plecarea fundașului stânga și a venit cu propuneri de înlocuitori pentru Daniel Pancu, care va trebui să găsească sânge proaspăt pentru flancul stâng.
„La Borza erau așteptări de vreo 2 ani să plece. De când a venit. A avut o perioadă de stagnare, de când am venit la Rapid, dar sezonul trecut a devenit matur, bărbat, în adevăratul sens, sper să facă o figură frumoasă, chiar dacă nu a plecat la o echipă cu renume.
Eu sper să joace bine și să facă pasul la o echipă mai mare. Este un jucător care are calități și eu cred că o să-i facă bine această plecare din România.
Răzvan Călugăr (n.r. de la Hermannstadt) este un jucător bun, care vine după o accidentare destul de grea. Cred că are nevoie de un sezon bun în Liga 2, dar este un tânăr de mare perspectivă. Tiago Goncalves, care a fost la Sibiu, ar fi o variantă bună pentru acel post. Nu știu dacă este liber, dar s-ar plia pe stilul Giuleștiului. Sigur o să-i placă și lui Daniel Pancu. Din păcate nu a făcut pasul, a plecat în Ungaria”, a declarat Daniel Niculae, potrivit digisport.ro.
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