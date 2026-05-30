Darius Olaru poate pleca de la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica după victoria de la baraj cu Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 30 mai 2026, 8:18

Darius Olaru, după victoria din Dinamo - FCSB / Sport Pictures

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Adminstrație de la FCSB, a acordat o primă reacție după ce FCSB a învins-o pe Dinamo și s-a calificat în preliminariile pentru Conference League. Printre altele, oficialul a spus că Darius Olaru, unul dintre cei mai buni jucători de la club, ar putea fi ofertat în această vară, iar clubul să își dea acordul pentru transfer.

FCSB și-a salvat sezonul slab și s-a calificat în preliminariile Conference League, după ce a învins-o pe marea rivală, Dinamo, într-un baraj disputat pe Arcul de Triumf. După 120 de minute, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind marcat de Ofri Arad, fotbalistul venit în această iarnă de la Kairat Almaty.

Darius Olaru, transfer de la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica

După meci, Gigi Becali și Mihai Stoica, membri ai conducerii FCSB-ului, au acordat reacții și au discutat și despre viitorul anumitor jucători, dar și despre campania de transferuri care urmează. Președintele CA al clubului a vorbit cu această ocazie despre Darius Olaru, despre care a spus că ar putea să plece, anticipând oferte pentru el în “fereastra” de mercato.

Olaru mereu caută contactul la fiecare meci sau antrenament, câștigă dueluri. Asta îi periclitează integritatea corporală. Pe el nu-l interesează asta, ci echipa și să joace în Europa. Probabil vor fi oferte pentru el, s-ar putea să acceptăm. S-ar putea să avem schimbări masive. Așa ar fi normal.

Generația asta nu s-a făcut de râs. A dominat două sezoane intern și a avut performanțe în Europa. Acum a reglat un sezon și și-a lăsat rivalele în concediu. Olaru poate face pasul dacă primește ofertă“, a spus oficialul roş-albaștrilor, potrivit primasport.ro.

Darius Olaru se află la FCSB din 2020, de când a venit de la Gaz Metan Mediaș pe 600.000 de euro. În acest sezon, a adunat 51 de meciuri, 15 goluri și opt pase decisive.

Mihai Stoica, “înțepături” la adresa rivalelor

De asemenea, Stoica nu a ezitat să arunce o “săgeată” înspre Dinamo și Rapid, care deși au jucat în play-off, nu au reușit să se califice în preliminariile unei cupe europene. Oficialul a ținut să se și laude pentru inspirația de care a dat dovadă atunci când îi lăuda pe Arad și Mihai Toma într-o perioadă în care nimeni nu credea în ei.

Înainte să înceapă meciul, am zis că parcă nu-mi vine să cred că nu vom juca în Europa și uite că jucăm. Dinamo și Rapid trebuie să mai aștepte, că e mai greu să ajungi în Europa.

Victorie pe deplin meritată. Mă bucură că golul calificări a fost marcat de Ofri Arad în care eu am mare încredere şi nimeni nu avea, dar aşa mai văd eu nişte lucruri pe care alţii nu le văd eu. Şi de Toma am zis la fel. Am chef să mă laud în seara asta.

Cred că vor primi mai mulți jucători prelungire. La unii existau semne de întrebare, dar cred că vor primi. Trebuie să vorbesc cu patronul. O să dublăm niște posturi. Vrem să luăm jucători care sunt foarte greu de luat, dar sperăm să reușim să facem oferte bune pentru cluburile respective. E o perioadă grea.

Mi s-a părut un ritm bun pentru finalul sezonului. Ei l-au recuperat pe Karamoko, noi am jucat cu trei optari. Aştept tragerea la sorţi şi campania de transferuri. Totul e bine ce se termină de bine“.

FCSB va fi cap de serie în toate tururile preliminare, dar și în play-off-ul pentru calificarea în grupa de Conference League, astfel că va avea parte de adversari în mare parte accesibili. Roș-albaștrii își încep parcursul cu turul 2 preliminar, care va avea loc pe 23 iulie și 30 iulie. Adversara din această fază a competiţiei o va afla pe 17 iunie, atunci când va avea loc tragerea la sorţi.

