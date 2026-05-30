Darius Olaru poate pleca de la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica după victoria de la baraj cu Dinamo

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Adminstrație de la FCSB, a acordat o primă reacție după ce FCSB a învins-o pe Dinamo și s-a calificat în preliminariile pentru Conference League. Printre altele, oficialul a spus că Darius Olaru, unul dintre cei mai buni jucători de la club, ar putea fi ofertat în această vară, iar clubul să își dea acordul pentru transfer.

FCSB și-a salvat sezonul slab și s-a calificat în preliminariile Conference League, după ce a învins-o pe marea rivală, Dinamo, într-un baraj disputat pe Arcul de Triumf. După 120 de minute, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind marcat de Ofri Arad, fotbalistul venit în această iarnă de la Kairat Almaty.

Darius Olaru, transfer de la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica

După meci, Gigi Becali și Mihai Stoica, membri ai conducerii FCSB-ului, au acordat reacții și au discutat și despre viitorul anumitor jucători, dar și despre campania de transferuri care urmează. Președintele CA al clubului a vorbit cu această ocazie despre Darius Olaru, despre care a spus că ar putea să plece, anticipând oferte pentru el în “fereastra” de mercato.

“Olaru mereu caută contactul la fiecare meci sau antrenament, câștigă dueluri. Asta îi periclitează integritatea corporală. Pe el nu-l interesează asta, ci echipa și să joace în Europa. Probabil vor fi oferte pentru el, s-ar putea să acceptăm. S-ar putea să avem schimbări masive. Așa ar fi normal.

Generația asta nu s-a făcut de râs. A dominat două sezoane intern și a avut performanțe în Europa. Acum a reglat un sezon și și-a lăsat rivalele în concediu. Olaru poate face pasul dacă primește ofertă“, a spus oficialul roş-albaștrilor, potrivit primasport.ro.