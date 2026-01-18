Laszlo Balint nu a mai rezistat, după CFR - Oțelul 1-0: „Cineva de la Comisie ar trebui să ne lămurească” - Antena Sport

Oțelul Galați a pierdut la limită pe terenul celor de la CFR Cluj, iar seria de trei succese consecutive a formației antrenate de Laszlo Balint s-a încheiat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golul marcat de Adrian Păun a fost cel care a făcut diferența, însă oaspeții au criticat o decizie decisivă de arbitraj luată la sesizarea celor din camera VAR.

Laszlo Balint a comentat eliminarea lui Conrado

Oțelul Galați a fost pe punctul de a scoate un rezultat pozitiv în Gruia, în ciuda faptului că a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Eliminarea lui Conrado a fost unul dintre momentele decisive ale partidei, iar decizia arbitrului a fost comentată la flash-interviu de Laszlo Balint, care consideră că hotărârea centralului nu a fost tocmai corectă.

„Asta le-am și spus băieților, indiferent de rezultat trebuie să ieșim cu capul sus. Noi nu am renunțat la principiile noastre, chiar dacă am jucat pe un teren greu și în fața unui adversar valoros.