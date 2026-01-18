Laszlo Balint nu a mai rezistat, după CFR - Oțelul 1-0: „Cineva de la Comisie ar trebui să ne lămurească” - Antena Sport

Închide meniul
Laszlo Balint nu a mai rezistat, după CFR – Oțelul 1-0: „Cineva de la Comisie ar trebui să ne lămurească”

Daniel Işvanca Publicat: 18 ianuarie 2026, 20:59

Laszlo Balint / SPORT PICTURES

Oțelul Galați a pierdut la limită pe terenul celor de la CFR Cluj, iar seria de trei succese consecutive a formației antrenate de Laszlo Balint s-a încheiat.

Golul marcat de Adrian Păun a fost cel care a făcut diferența, însă oaspeții au criticat o decizie decisivă de arbitraj luată la sesizarea celor din camera VAR.

Laszlo Balint a comentat eliminarea lui Conrado

Oțelul Galați a fost pe punctul de a scoate un rezultat pozitiv în Gruia, în ciuda faptului că a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Eliminarea lui Conrado a fost unul dintre momentele decisive ale partidei, iar decizia arbitrului a fost comentată la flash-interviu de Laszlo Balint, care consideră că hotărârea centralului nu a fost tocmai corectă.

„Asta le-am și spus băieților, indiferent de rezultat trebuie să ieșim cu capul sus. Noi nu am renunțat la principiile noastre, chiar dacă am jucat pe un teren greu și în fața unui adversar valoros. 

Trebuie să-i felicit pe băieți, eu zic că am avut și realizări. Am această nelămurire, nu știu foarte bine regulamentul, dar în momentul în care adversarul nu are mingea sub control, nu se consideră situație iminentă de a marca.

Mi s-a transmis că distanța dintre minge… din punctul meu de vedere, cred că este interpretabil. Cineva de la Comisie ar trebui să ne lămurească, am avut două greșeli. Este o situație interpretabilă, poate este subiectiv, n-aș vrea să mă refer la maniera de arbitraj, băieții erau destul de frustrați și am încercat să-i calmăm”.

Laszlo Balint: „Am avut două situații mari”

„Important este să rămânem consecvenți pe principiile noastre și avem frustrările noastre că pe fondul unui joc bun nu am reușit să marcăm. Am avut două situații mari. 

Mai sunt 8 meciuri și încercăm să scoatem totul din fiecare partidă”, a declarat Laszlo Balint, potrivit digisport.ro.

