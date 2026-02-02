Marius Șumudică, al cincilea meci fără victorie în Arabia Saudită! Echipa românului a fost egalată în minutul 85 - Antena Sport

Marius Șumudică trăiește în continuare periculos în Arabia Saudită, după ce Al-Okhdood a ratat o nouă victorie pe final în campionat. Gazdele au încheiat disputa și în 10 oameni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa pregătită de tehnicianul român a remizat pe teren propriu contra celor de la Neom SC, la capătul unui meci în care gazdele au condus timp de 81 de minute.

Al-Okhdood – Neom SC 1-1

Marius Șumudică are viață grea în lupta pentru evitarea retrogradării în Arabia Saudită, după ce echipa sa a remizat pe teren propriu cu cei de la Neom SC.

Al-Okhdood a deschis scorul după doar patru minute prin Khaled Narey (min. 4), care a fructificat pasa primită de la Christian Bassogog. Din păcate, formația pregătită de Șumudică nu a reușit să țină de scor, iar oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 85, dintr-un penalty transformat de Alexandre Lacazette. În prelungiri, Asiri, jucătorul gazdelor, a fost eliminat.

După acest joc, Al-Okhdood ocupă locul 17 în prima ligă a Arabiei Saudite, la două distanță de prima poziție care îi asigură supraviețuirea. Runda viitoare, Șumudică va întâlni Al-Hilal.