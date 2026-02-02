Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică, al cincilea meci fără victorie în Arabia Saudită! Echipa românului a fost egalată în minutul 85 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Marius Șumudică, al cincilea meci fără victorie în Arabia Saudită! Echipa românului a fost egalată în minutul 85

Marius Șumudică, al cincilea meci fără victorie în Arabia Saudită! Echipa românului a fost egalată în minutul 85

Daniel Işvanca Publicat: 2 februarie 2026, 21:32

Comentarii
Marius Șumudică, al cincilea meci fără victorie în Arabia Saudită! Echipa românului a fost egalată în minutul 85

Marius Şumudică / Sport Pictures

Marius Șumudică trăiește în continuare periculos în Arabia Saudită, după ce Al-Okhdood a ratat o nouă victorie pe final în campionat. Gazdele au încheiat disputa și în 10 oameni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa pregătită de tehnicianul român a remizat pe teren propriu contra celor de la Neom SC, la capătul unui meci în care gazdele au condus timp de 81 de minute.

Al-Okhdood – Neom SC 1-1

Marius Șumudică are viață grea în lupta pentru evitarea retrogradării în Arabia Saudită, după ce echipa sa a remizat pe teren propriu cu cei de la Neom SC.

Al-Okhdood a deschis scorul după doar patru minute prin Khaled Narey (min. 4), care a fructificat pasa primită de la Christian Bassogog. Din păcate, formația pregătită de Șumudică nu a reușit să țină de scor, iar oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 85, dintr-un penalty transformat de Alexandre Lacazette. În prelungiri, Asiri, jucătorul gazdelor, a fost eliminat.

După acest joc, Al-Okhdood ocupă locul 17 în prima ligă a Arabiei Saudite, la două distanță de prima poziție care îi asigură supraviețuirea. Runda viitoare, Șumudică va întâlni Al-Hilal.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Observator
Românul "Ion The Painter", în dosarele Epstein. Ce convorbiri avea cu milionarul pedofil
Decizie de ultimă oră la FCSB pentru meciul decisiv cu FC Botoșani! Exclusiv
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră la FCSB pentru meciul decisiv cu FC Botoșani! Exclusiv
20:53
Laszlo Balint trage un semnal de alarmă, după 0-0 cu Botoșani: „Avem un program greu”
20:51
Ana Bogdan, în lacrimi după eșecul suferit în primul tur la Transylvania Open. A vorbit despre retragere
20:24
Botoşani – Oţelul 0-0. Remiză fără goluri pe Municipal. Rezultatul bun pentru FCSB
20:16
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
20:00
Veste extraordinară pentru FCSB! Decizia luată înaintea meciului cu FC Botoșani
19:55
Fundaş din Italia, transferat de Universitatea Craiova! E oficial
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Giovanni Becali anunţă plecarea lui Târnovanu de la FCSB. “Nu va mai lua banii pe care ar fi putut să îi ia”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”