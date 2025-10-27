Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând

Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând

Bogdan Stănescu Publicat: 27 octombrie 2025, 20:07

Comentarii
Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând

Leo Grozavu / Profimedia Images

Chiar dacă FC Botoşani a obţinut a şasea victorie la rând în campionat, în meciul cu Hermannstadt, cu 2-0, antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu (58 de ani), a surprins când a spus care e obiectivul echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Botoşani nu se gândeşte încă la titlu, nici măcar la play-off, ci la evitarea retrogradării.

“S-a întâmplat ceva (n.r: în a doua repriză), ne-am pierdut un pic controlul, reperele, chiar nu ştiu de ce. Ne-am pierdut un pic luciditatea.

Avem un portar (n.r: Anestis), care, atunci când toată lumea cedează, pentru asta e acolo, să scoată. A scos iar două mingi pe care scria gol. Un portar care ne dă mare încredere, siguranţă. 

(n.r: 6 victorii la rând) Nu se contabilizează, suntem abia în etapa a 14-a, premii nu primim. Cu cât acumulăm mai multe puncte, ne apropiem de obiectiv.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Obiectivul e salvarea de la retrogradare?) Momentan acesta este. Sigur că, nu întâmplător, suntem în poziţia aceasta (n.r: de lider al campionatului). E o săptămână grea, mai întâlnim şi accidentările acestea. Trebuie să fim foarte atenţi pentru că eu sunt sigur că în a doua parte a campionatului se va juca cu «cuţitul pe masă».

(n.r: Cupa e un obiectiv?) Orice meci e un obiectiv pentru FC Botoşani. Nu cred că există un antrenor care să se prezinte la un meci şi să spună că vrea să piardă.

(n.r: despre meciul cu Farul din Cupă) Suntem pe primul loc, trebuie să ne respectăm blazonul, mai ales că jucăm acasă. Şi Cupa poate să fie un obiectiv prin care să ne afirmăm”, a declarat Leo Grozavu pentru digisport.ro după FC Botoşani – Hermannstadt 2-0.

Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somnAverea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
Reclamă

FC Botoşani – Hermannstadt 2-0

Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a învins luni, pe teren propriu, cu 2-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Liga 1.

Meciul de la Botoşani a început cu un moment nefericit, Narcis Ilaş accidentându-se grav la genunchi. Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii. În minutul 18 Cîmpanu a şutat, Căbuz a respins , mingea a ajuns la Kovtalyuk, iar acesta a înscris pentru gazde. După zece minute elevii lui Grozavu şi-au mărit avantajul, cu golul lui Charles Petro. Mailat a trecut pe lângă golul de 3-0 în minutul 34 şi la pauză FC Botoşani a intrat cu avantaj de două goluri.

Sibienii au avut şi ei o şansă, în minutul 70, dar Sergiu Buş a trimis pe lângă poartă, iar Anestis a scos incredibil la lovitura de cap a lui Karo, în minutul 82. Căbuz a respins şi el, în minutul 87 la lovitura liberă executată de Bordeianu şi FC Botoşani – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-0.

Moldovenii sunt lideri, cu 31 de puncte, ajungând la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Hermannstadt este penultima în clasament, a 15-a, cu 10 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Observator
Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Gestul făcut de Simona Halep după ce s-a aflat că averea ei a scăzut considerabil. Ce decizie a luat sportiva
Fanatik.ro
Gestul făcut de Simona Halep după ce s-a aflat că averea ei a scăzut considerabil. Ce decizie a luat sportiva
20:39
“Eu sunt principalul vinovat” Măldăraşanu, la pământ după o nouă înfrângere: “Trecem printr-o perioadă neagră”
20:30
LIVE TEXTRapid – Unirea Slobozia 1-0. Petrila deschide scorul!
20:14
Vlad Dragomir nu se mai opreşte! Gol şi în deplasarea de la Omonia
19:57
Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: “Campionatul!” Mesaj şi pentru Gigi Becali
19:48
Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică după scandalul izbucnit în urma declaraţiilor Denisei Golgotă
19:21
Botoşani – Hermannstadt 2-0. Liderul Ligii 1, de neoprit! A şasea victorie la rând în campionat
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 3 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 6 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene