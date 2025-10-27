Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând - Antena Sport

Chiar dacă FC Botoşani a obţinut a şasea victorie la rând în campionat, în meciul cu Hermannstadt, cu 2-0, antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu (58 de ani), a surprins când a spus care e obiectivul echipei sale.
Botoşani nu se gândeşte încă la titlu, nici măcar la play-off, ci la evitarea retrogradării.
“S-a întâmplat ceva (n.r: în a doua repriză), ne-am pierdut un pic controlul, reperele, chiar nu ştiu de ce. Ne-am pierdut un pic luciditatea.
Avem un portar (n.r: Anestis), care, atunci când toată lumea cedează, pentru asta e acolo, să scoată. A scos iar două mingi pe care scria gol. Un portar care ne dă mare încredere, siguranţă.
(n.r: 6 victorii la rând) Nu se contabilizează, suntem abia în etapa a 14-a, premii nu primim. Cu cât acumulăm mai multe puncte, ne apropiem de obiectiv.
(n.r: Obiectivul e salvarea de la retrogradare?) Momentan acesta este. Sigur că, nu întâmplător, suntem în poziţia aceasta (n.r: de lider al campionatului). E o săptămână grea, mai întâlnim şi accidentările acestea. Trebuie să fim foarte atenţi pentru că eu sunt sigur că în a doua parte a campionatului se va juca cu «cuţitul pe masă».
(n.r: Cupa e un obiectiv?) Orice meci e un obiectiv pentru FC Botoşani. Nu cred că există un antrenor care să se prezinte la un meci şi să spună că vrea să piardă.
(n.r: despre meciul cu Farul din Cupă) Suntem pe primul loc, trebuie să ne respectăm blazonul, mai ales că jucăm acasă. Şi Cupa poate să fie un obiectiv prin care să ne afirmăm”, a declarat Leo Grozavu pentru digisport.ro după FC Botoşani – Hermannstadt 2-0.
FC Botoşani – Hermannstadt 2-0
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a învins luni, pe teren propriu, cu 2-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Liga 1.
Meciul de la Botoşani a început cu un moment nefericit, Narcis Ilaş accidentându-se grav la genunchi. Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii. În minutul 18 Cîmpanu a şutat, Căbuz a respins , mingea a ajuns la Kovtalyuk, iar acesta a înscris pentru gazde. După zece minute elevii lui Grozavu şi-au mărit avantajul, cu golul lui Charles Petro. Mailat a trecut pe lângă golul de 3-0 în minutul 34 şi la pauză FC Botoşani a intrat cu avantaj de două goluri.
Sibienii au avut şi ei o şansă, în minutul 70, dar Sergiu Buş a trimis pe lângă poartă, iar Anestis a scos incredibil la lovitura de cap a lui Karo, în minutul 82. Căbuz a respins şi el, în minutul 87 la lovitura liberă executată de Bordeianu şi FC Botoşani – FC Hermannstadt s-a încheiat 2-0.
Moldovenii sunt lideri, cu 31 de puncte, ajungând la şase victorii consecutive în campionat, în timp ce Hermannstadt este penultima în clasament, a 15-a, cu 10 puncte.
- “Eu sunt principalul vinovat” Măldăraşanu, la pământ după o nouă înfrângere: “Trecem printr-o perioadă neagră”
- Rapid – Unirea Slobozia 1-0. Petrila deschide scorul!
- Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: “Campionatul!” Mesaj şi pentru Gigi Becali
- Botoşani – Hermannstadt 2-0. Liderul Ligii 1, de neoprit! A şasea victorie la rând în campionat
- Accidentare teribilă în Botoşani – Hermannstadt! Una dintre vedetele liderului a ieşit pe targă