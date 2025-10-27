Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând - Antena Sport

Chiar dacă FC Botoşani a obţinut a şasea victorie la rând în campionat, în meciul cu Hermannstadt, cu 2-0, antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu (58 de ani), a surprins când a spus care e obiectivul echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Botoşani nu se gândeşte încă la titlu, nici măcar la play-off, ci la evitarea retrogradării.

“S-a întâmplat ceva (n.r: în a doua repriză), ne-am pierdut un pic controlul, reperele, chiar nu ştiu de ce. Ne-am pierdut un pic luciditatea.

Avem un portar (n.r: Anestis), care, atunci când toată lumea cedează, pentru asta e acolo, să scoată. A scos iar două mingi pe care scria gol. Un portar care ne dă mare încredere, siguranţă.

(n.r: 6 victorii la rând) Nu se contabilizează, suntem abia în etapa a 14-a, premii nu primim. Cu cât acumulăm mai multe puncte, ne apropiem de obiectiv.