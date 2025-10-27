Botoşani - Hermannstadt 0-0. Liderul Ligii 1, în căutarea unei noi victorii - Antena Sport

Botoşani vine după 5 victorii la rând în campionat. În ultima etapă echipa lui Leo Grozavu a învins-o în deplasare pe U Cluj, cu 2-0, provocându-i demisia lui Neluţu Sabău, care a fost înlocuit cu Cristiano Bergodi. Bergodi a debutat cu victorie pe banca lui U Cluj. “Şepcile roşii” s-au impus în etapa a 14-a cu 2-1 la Galaţi, cu Oţelul.

Hermannstadt vine după 3 înfrângeri la rând. În ultima etapă echipa lui Măldărăşanu a cedat acasă, cu 2-0, cu nou-promovata Csikszereda.