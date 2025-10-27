Botoşani - Hermannstadt 0-0. Liderul Ligii 1, în căutarea unei noi victorii - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 27 octombrie 2025, 17:39

Botoşani – Hermannstadt 0-0. Liderul Ligii 1, în căutarea unei noi victorii

Antrenorul lui Botoşani, Leo Grozavu, la un meci / Sport Pictures

Meciul Botoşani – Hermannstadt e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:30. FC Botoşani e liderul surprinzător al Ligii 1, cu 28 de puncte.

De partea cealaltă, Hermannstadt e într-o situaţie gravă în campionat. Echipa antrenată de Marius Măldărăşanu e pe penultimul loc în Liga 1, poziţie direct retrogradabilă în Liga a 2-a. Hermannstadt nu a acumulat decât 10 puncte în acest sezon.

Botoşani – Hermannstadt 0-0 LIVE SCORE

Min. 6: Ocazie mare pentru Hermannstadt. Gjorgjjevski nu a putut marca din careul moldovenilor, dintr-o poziţie excelentă

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – Petro, Bordeianu – Cîmpanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk
Rezerve: Kukic, Pavlovic, Suta, Adams, M. Fernandes, G. David, Aldair, Bodișteanu, Mitrov, E. Lopez, A. Dumitru, Dumiter
Absenți: Sadiku, Francisco (accidentați)
Antrenor: Leo Grozavu

Hermannstadt (3-5-2): Căbuz – Căpușă, Bejan, Selimovic – Antwi, Biceanu, Ivanov, Oroian, Ciubotaru – Gjorgjjevski, Neguț
Rezerve: Bârstan, Muțiu, Issah, Karo, L. Stancu, Kujabi, Dr. Albu, Tavares, Batista, P. Vuc, Chițu, S. Buș
Absenți: Ionuț Stoica, Balaure (accidentați)
Antrenor: Marius Măldărășanu

Stadion: Municipal (Botoşani)
Arbitru: Cristian Moldoveanu. Asistenți: Romică Bîrdeș, George Duță
Arbitru VAR: Horia Mladinovici. Asistent VAR: Andrei Antonie

Averea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somnAverea unui pensionar spaniol, "tocată" de soţia româncă. L-a lăsat fără 700.000 € şi voia să-l ucidă în somn
Botoşani vine după 5 victorii la rând în campionat. În ultima etapă echipa lui Leo Grozavu a învins-o în deplasare pe U Cluj, cu 2-0, provocându-i demisia lui Neluţu Sabău, care a fost înlocuit cu Cristiano Bergodi. Bergodi a debutat cu victorie pe banca lui U Cluj. “Şepcile roşii” s-au impus în etapa a 14-a cu 2-1 la Galaţi, cu Oţelul.

Hermannstadt vine după 3 înfrângeri la rând. În ultima etapă echipa lui Măldărăşanu a cedat acasă, cu 2-0, cu nou-promovata Csikszereda.

