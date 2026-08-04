Mihai Stoica a anunţat un nou transfer la FCSB: „E chestiune de zile”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost ţinta criticilor în ultima perioadă, după ce formaţia roş-albastră a încheiat prematur parcursul european. FCSB a fost eliminată încă din turul 2 preliminar Conference League de Auda.

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După un sezon de coşmar, în care a ajuns în premieră în play-out, FCSB rămâne doar cu obiective pe plan intern. Chiar dacă în campionat a început cu două victorii, remiza cu Farul Constanţa din etapa a treia a arătat că echipa pregătită de Marius Baciu are nevoie de întăriri.

Mihai Stoica a anunţat că FCSB va avea un nou atacant zilele următoare: „E străin”

Mihai Stoica este în continuare în căutare de soluţii şi a dezvăluit că în următoarele zile, FCSB va avea un nou atacant. Este vorba despre un jucător străin care urmează să ajungă la FCSB, pe lângă Denis Drăguş, jucător la care Gigi Becali încă nu a renunţat:

„Neapărat trebuie să aducem un număr 9. Da, ne trebuie un atacant. Sunt discuții purtate în mai multe locuri. Cred că e o chestiune de zile. (n.r. E vorba de un jucător străin?) Da, da, e vorba de un jucător străin. În continuare, mai e Drăguș, la care Gigi nu a renunțat nicio clipă. În rest, ne uităm după un jucător străin, da”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali, pregătit să investească 10 milioane de euro la FCSB

După ce i-a criticat dur pe Dennis Politic şi Ricardo Pădurariu, omul cu banii de la FCSB a anunţat că e pregătit să apeleze la 7-8 impresari care să îl ajută să transfere jucători scumpi, cu care să defileze prin Liga 1.