Prin ce trece Târnovanu, după ce a fost pus la zid de Becali: „Nu știu cine i-a spus asta lui Gigi, nu e adevărat!”

Ștefan Târnovanu a dispărut din lotul FCSB-ului la meciul cu Farul, încheiat cu scorul de 2-2. Asta după ce a greșit grav în partida cu FK Auda, iar goalkeeper-ul de 26 de ani a fost ținta criticilor lui Gigi Becali.

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Târnovanu a fost lăsat în afara lotului pentru meciul cu Farul.

Mihai Stoica, despre situația lui Târnovanu

Președintele celor de la FCSB, Mihai Stoica, a dezvăluit la Fanatik că a fost propunerea sa ca Târnovanu să primească niște zile libere. De asemenea, el a dezmințit una dintre acuzațiile lui Gigi Becali la adresa jucătorului.

„A fost ideea mea să nu fie în lot, l-am întrebat și pe Gigi dacă e de acord cu asta, și stafful ce părere are. Am zis că e mai bine să-l lăsăm câteva zile să se liniștească. Are și niște mici probleme la genunchi să le rezolve. Nu avea niciun sens să stea pe bancă la meciul ăsta după ce se vorbise atât de mult. Gigi îl criticase foarte foarte tare, l-a criticat și după meciul ăsta

Eu rămân la părerea că este un portar foarte bun. A avut parte de un meci nereușit. Și meciul cu Auda, greșelile lui s-au scos în evidență mai mult decât greșelile altora, cum se întâmplă când e vorba de un portar. Da (nr e cu moralul la pământ). Nu știu cine i-a spus lui Gigi de chestia aia cu păcănele, nu e absolut nimic adevărat. Dacă a avut în trecut niște probleme, a trecut de mult peste ele. Sigur e un tip care abia s-a căsătorit, un tip foarte dedicat familie. A greșit cum au greșit și alții…” a spus Mihai Stoica la Fanatik.