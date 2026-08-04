Doliu în UFC! Allan Nascimento a murit la 34 de ani

Luptătorul brazilian de MMA Allan Nascimento (34 de ani) a fost găsit mort luni, după ce a suferit un atac de cord în somn.

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Allan Nascimento a murit luni, la vârsta de 34 de ani. UFC a anunţat că luptătorul brazilian de MMA a fost găsit inconştient, aparent după ce a suferit un atac de cord în somn.

Allan Nascimento a murit la 34 de ani

„În această dimineaţă, luni, 3 august, iubitul nostru luptător la categoria muscă, Allan Nascimento, a fost găsit inconştient după ce a suferit aparent un atac de cord în somn. În ciuda eforturilor echipei medicale trimise la faţa locului, el a fost declarat decedat la faţa locului”, a declarat organizaţia pe contul său X.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.

Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr

— UFC (@ufc) August 3, 2026

Cel poreclit „Puro Osso” luptase de 29 de ori în divizia muscă UFC, având un palmares de 22 de victorii şi 7 înfrângeri. „Gândurile noastre şi cele mai profunde condoleanţe se îndreaptă către familia, prietenii, coechipierii şi toţi cei dragi ai lui Allan în această perioadă extrem de dificilă”, a adăugat UFC.