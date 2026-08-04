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Doliu în UFC! Allan Nascimento a murit la 34 de ani

Alex Masgras Publicat: 4 august 2026, 14:35

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Doliu în UFC! Allan Nascimento a murit la 34 de ani

Allan Nascimento / Profimedia

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Luptătorul brazilian de MMA Allan Nascimento (34 de ani) a fost găsit mort luni, după ce a suferit un atac de cord în somn.

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Allan Nascimento a murit luni, la vârsta de 34 de ani. UFC a anunţat că luptătorul brazilian de MMA a fost găsit inconştient, aparent după ce a suferit un atac de cord în somn.

Allan Nascimento a murit la 34 de ani

„În această dimineaţă, luni, 3 august, iubitul nostru luptător la categoria muscă, Allan Nascimento, a fost găsit inconştient după ce a suferit aparent un atac de cord în somn. În ciuda eforturilor echipei medicale trimise la faţa locului, el a fost declarat decedat la faţa locului”, a declarat organizaţia pe contul său X.

Cel poreclit „Puro Osso” luptase de 29 de ori în divizia muscă UFC, având un palmares de 22 de victorii şi 7 înfrângeri. „Gândurile noastre şi cele mai profunde condoleanţe se îndreaptă către familia, prietenii, coechipierii şi toţi cei dragi ai lui Allan în această perioadă extrem de dificilă”, a adăugat UFC.

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„Astăzi, am pierdut un frate. Îţi mulţumesc că mi-ai fost alături, pentru toate momentele pe care le-am împărtăşit pe saltea, pe pistă şi pentru fiecare conversaţie pe care am avut-o. Sunt veşnic recunoscător că te-am avut alături, în antrenamente şi în momentele de dificultate. Te iubesc, fratele meu. Ai fost o persoană extraordinară”, a scris compatriotul său, Charles Oliveira, pe Instagram.

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