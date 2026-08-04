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Florin Tănase, făcut praf pentru atitudinea faţă de Marius Baciu: „Dacă îi fac o statistică, îi dă cu virgulă”

Alex Masgras Publicat: 4 august 2026, 13:31

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Florin Tănase, făcut praf pentru atitudinea faţă de Marius Baciu: „Dacă îi fac o statistică, îi dă cu virgulă

Florin Tănase, în FCSB - Farul / Sport Pictures

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Florin Tănase a fost criticat dur de Cosmin Bărcăuan, după declaraţiile făcute de căpitanul de la FCSB la adresa lui Marius Baciu, antrenorul echipei. După eliminarea din Conference League, Tănase a făcut câteva declaraţii tăioase la adresa modului în care s-a prezentat FCSB în returul de la Riga, cu Auda.

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După acel meci, a apărut informaţia că mai mulţi jucători sunt nemulţumiţi de Marius Baciu. La finalul meciului cu Farul Constanţa, încheiat la egalitate, scor 2-2, Tănase a fost întrebat despre relaţia pe care o are cu antrenorul FCSB-ului şi a răspuns ironic: „Ce relaţie? Am soţie”.

Cosmin Bărcăuan l-a pus la zid pe Florin Tănase: „Nu are respect faţă de antrenor”

Aceste declaraţii nu i-au picat deloc bine lui Cosmin Bărcăuan, cel care a avut un discurs dur la adresa căpitanului de la FCSB. Acesta este de părere că Tănase este lipsit de respect faţă de Marius Baciu şi i-a luat apărarea antrenorului roş-albaştrilor:

„În primul rând, Tănase nu are respect față de antrenor, indiferent care este antrenorul. Este vorba despre un respect între jucătorul de fotbal și antrenor, antrenor și președinte. Nu contează cine este antrenor. În momentul în care fața ta este un antrenor, trebuie să ai respect față de om, față de antrenor.

Ce înseamnă asta, că dacă Baciu nu a mai antrenat la nivelul ăsta, trebuie să fie tratat altfel de jucători? Trebuie să existe respect în vestiar. Ești jucător de fotbal, datoria ta e să joci fotbal. Nu contează pe cine ai ca antrenor, trebuie să-l respecți, să-i respecți deciziile, nu să comentezi.

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Că așa, dacă e să mă uit și eu la meciuri și să-i fac o statistică lui Tănase, dă cu virgulă. Și ia o căruță de bani!

Nu am nimic cu Tănase, vorbesc la modul general. Ai un antrenor la echipă, respectă-l, indiferent cum se numește. Sunt deciziile lui și le respecți, pentru că de asta este antrenor”, a declarat Cosmin Bărcăuan, potrivit gsp.ro.

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