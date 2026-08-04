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Mourinho nu se joacă la Madrid! Jucătorul adus ca mare vedetă, cedat de Real la echipa unui român

Sebastian Ujica Publicat: 4 august 2026, 16:52

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Mourinho nu se joacă la Madrid! Jucătorul adus ca mare vedetă, cedat de Real la echipa unui român

Jose Mourinho, în timpul unui antrenament al lui Real Madrid/ Profimedia

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Real Madrid a făcut transferuri importante în această vară după revenirea lui Jose Mourinho, asta după două sezoane în care echipa nu a obținut niciun trofeu. Astfel, Florentino Perez e hotărât să-i facă toate poftele lui Mourinho.

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„Specialul” a lăsat orice sentimentalism și a decis să renunțe și la unul dintre jucătorii veniți vara trecută: Franco Mastantuono.

Mastantuono, cedat de Real în Serie A

Conform The Athletic, Mastantuono urmează să fie împrumutat de Real Madrid la Fiorentina pentru un sezon. La doar un an după ce a fost adus cu 63,2 milioane de euro de la River Plate. Jucătorul de 18 ani a atras atenția multor cluburi care l-au dorit sub formă de împrumut, în condițiile în care un transfer definitiv era exclus pentru Real.

Iar Fiorentina a câștigat cursa, deși mai multe cluburi din Arabia Saudită ofereau mai mulți bani. Însă real și-a dorit ca jucătorul să rămână în Europa. Astfel, el va juca la Fiorentina în următorul an. Clubul italian a acceptat și să nu existe clauză pentru un transfer definitiv.

Mastantuono a evoluat în 35 de partide în toate competițiile în primul său sezon la Madrid, și a înscris trei goluri și a dat un assist. În campionat a fost titular în doar 11 partide. Mastantuono a atras atenția după ce a debutat în 2016 la River Plate când avea doar 16 ani, al treilea cel mai tânăr jucător din istoria clubului. A devenit însă cel mai tânăr jucător din istoria naționalei Argentinei, cea pe care a ales-o deși are și cetățenie italiană.

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