Universitatea Craiova a dat lovitura! 600.000 de euro pentru jucătorul de care Mihai Rotaru voia să scape

Universitatea Craiova a dat o lovitură pe piaţa trasferurilor. Juraj Badelj a plecat de la formaţia din Bănie şi va semna cu Aris Limassol.
Fundaşul croat nu mai era dorit pe Ion Oblemenco, dar oltenii au reuşit să primească o sumă consistentă pentru transferul acestuia.
Universitatea Craiova a primit 600.000 de euro pentru transferul lui Juraj Badelj
Potrivit fanatik.ro, Universitatea Craiova va încasa suma de 600.000 de euro pentru transferul lui Badelj la Aris Limassol. În cursul zilei de marţi, el va ajunge în Cipru pentru a efectua vizita medicală.
În ultima vreme, Badelj a avut mai multe evoluţii slabe, în mod special în meciul cu Dinamo, pierdut la scor de olteni, 1-5. Atunci, croatul a fost eliminat încă din prelungirile primei reprize.
Juraj Badelj a ajuns la Unviersitatea Craiova în ianuarie 2023 în schimbul a 200.000 de euro de la NK Rudes. Aventura din Bănie a fost prima experienţă a fotbalistului de 22 de ani în afara Croaţiei. El a evoluat în 75 de meciuri pentru Universitatea Craiova în toate competiţiile, reuşind un gol şi o pasă decisivă.
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