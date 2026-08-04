Clubul de liga a cincea a refuzat un milion de euro pentru vedeta echipei! A considerat suma prea mică

Boreham Wood, un club din liga a cincea engleză de fotbal, a respins o ofertă de un milion de lire sterline pentru atacantul englez Abdul Abdulmalik, scrie EFE.

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Potrivit Sky Sports, clubul suedez Djurgaardens a depus deja două oferte pentru extrema în vârstă de 23 de ani.

Boreham Wood a refuzat un milion de euro pentru Abdul Abdulmalik

Boreham Wood a respins iniţial o ofertă de 750.000 de lire sterline pentru jucător şi apoi alta de un milion de lire sterline, considerând că acesta valorează mai mult.

Abdulmalik a marcat 13 goluri şi a oferit şapte pase decisive sezonul trecut pentru Boreham Wood în divizia a cincea engleză, ajutând clubul să ajungă în playoff-ul de promovare în League Two (liga a patra).

Acolo, a marcat încă două goluri şi a oferit încă două pase decisive înainte ca Boreham Wood să piardă finala barajului la loviturile de departajare. În istoria ligii a cincea engleză, nicio echipă nu a plătit vreodată mai mult de un milion de lire sterline pentru un jucător.