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Clubul de liga a cincea a refuzat un milion de euro pentru vedeta echipei! A considerat suma prea mică

Alex Masgras Publicat: 4 august 2026, 14:50

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Clubul de liga a cincea a refuzat un milion de euro pentru vedeta echipei! A considerat suma prea mică

Abdul Abdumalik / Profimedia

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Boreham Wood, un club din liga a cincea engleză de fotbal, a respins o ofertă de un milion de lire sterline pentru atacantul englez Abdul Abdulmalik, scrie EFE.

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Potrivit Sky Sports, clubul suedez Djurgaardens a depus deja două oferte pentru extrema în vârstă de 23 de ani.

Boreham Wood a refuzat un milion de euro pentru Abdul Abdulmalik

Boreham Wood a respins iniţial o ofertă de 750.000 de lire sterline pentru jucător şi apoi alta de un milion de lire sterline, considerând că acesta valorează mai mult.

Abdulmalik a marcat 13 goluri şi a oferit şapte pase decisive sezonul trecut pentru Boreham Wood în divizia a cincea engleză, ajutând clubul să ajungă în playoff-ul de promovare în League Two (liga a patra).

Acolo, a marcat încă două goluri şi a oferit încă două pase decisive înainte ca Boreham Wood să piardă finala barajului la loviturile de departajare. În istoria ligii a cincea engleză, nicio echipă nu a plătit vreodată mai mult de un milion de lire sterline pentru un jucător.

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Cel mai similar caz este cel al lui Max Kilman, care a jucat pentru Maidenhead până în 2018, când Wolverhampton Wanderers, pe atunci în Premier League, a decis să plătească 40.000 de lire sterline pentru serviciile sale.

În iulie 2014, Wolves l-au vândut pe Kilman la West Ham United pentru 40 de milioane de lire, ceea ce înseamnă că Maidenhead a încasat peste 4 milioane de lire sterline datorită unei clauze de vânzare din contractul său.

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