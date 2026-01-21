Lovitura dată de Oţelul, în lupta pentru play-off. Gălăţenii, acord cu jucătorul cu două titluri în Liga 1 - Antena Sport

Oţelul a dat lovitura, în lupta pentru play-off. Gălăţenii au reuşit să ajungă la un acord cu Gabriel Debeljuh, atacantul de 29 de ani care ultima dată a evoluat la Sepsi.
Debeljuh e liber de contract din aprilie 2025, după ce şi-a încheiat contractul cu Sepsi. Atacantul a fost exclus din lot de Dorinel Munteanu, la momentul respectiv.
Lovitura dată de Oţelul, în lupta pentru play-off: Gabriel Debeljuh
Conform jurnalistului Emanuel Roşu, Oţelul a ajuns deja la un acord cu Gabriel Debeljuh. Atacantul de 29 de ani ar fi semnat deja cu gălăţenii.
Oţelul forţează calificarea în play-off, în acest sezon. Gălăţenii i-au adus înlocuitor lui Paulinho, atacantul care în această iarnă a fost vândut în Polonia, la Wieczysta Cracovia, în schimbul sumei de 200.000 de euro.
Gabriel Debeljuh, cotat la suma de 400.000 de euro, a mai evoluat la Hermannstadt şi CFR Cluj. În cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul clujenilor, atacantul croat a reuşit să marcheze 33 de goluri, în cele 103 meciuri bifate.
De asemenea, alături de CFR Cluj, Gabriel Debeljuh a cucerit trei trofee: două titluri (2021, 2022) şi o Supercupă a României (2021).
Oţelul ocupă locul şapte în Liga 1, cu 33 de puncte, acumulate după 22 de meciuri disputate. Gălăţenii au fost învinşi de CFR Cluj în prima etapă din 2026, scor 0-1, şi sunt la două puncte distanţă de locul şase, ocupat de UTA.
