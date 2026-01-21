Lovitura dată de Oţelul, în lupta pentru play-off. Gălăţenii, acord cu jucătorul cu două titluri în Liga 1 - Antena Sport

Oţelul a dat lovitura, în lupta pentru play-off. Gălăţenii au reuşit să ajungă la un acord cu Gabriel Debeljuh, atacantul de 29 de ani care ultima dată a evoluat la Sepsi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Debeljuh e liber de contract din aprilie 2025, după ce şi-a încheiat contractul cu Sepsi. Atacantul a fost exclus din lot de Dorinel Munteanu, la momentul respectiv.

Lovitura dată de Oţelul, în lupta pentru play-off: Gabriel Debeljuh

Conform jurnalistului Emanuel Roşu, Oţelul a ajuns deja la un acord cu Gabriel Debeljuh. Atacantul de 29 de ani ar fi semnat deja cu gălăţenii.

Oţelul forţează calificarea în play-off, în acest sezon. Gălăţenii i-au adus înlocuitor lui Paulinho, atacantul care în această iarnă a fost vândut în Polonia, la Wieczysta Cracovia, în schimbul sumei de 200.000 de euro.

Gabriel Debeljuh, cotat la suma de 400.000 de euro, a mai evoluat la Hermannstadt şi CFR Cluj. În cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul clujenilor, atacantul croat a reuşit să marcheze 33 de goluri, în cele 103 meciuri bifate.