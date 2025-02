Lovitură de proporţii în Liga 1! Poli Iaşi vrea să evite retrogradarea cu un fost jucător din Premier League - Antena Sport

Adama Diakhaby, în timpul unui meci împotriva lui Chelsea / Profimedia Poli Iaşi a dat lovitura în ultima zi a perioadei de mercato din această iarnă. Formaţia din Copou a făcut mai multe transferuri pentru a întări lotul lui Vasile Miriuţă, obiectivul fiind menţinerea în prima ligă la finalul sezonului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Matija Boben, Eduardo Nardini, Xhuliano Skuka, Romario Moise, Valentin Borcea şi Antonio Borduşanu se numără printre achiziţiile din această iarnă ale moldovenilor, dar cel mai bun CV îl are Adama Diakhaby, o extremă dreapta de 28 de ani din Franţa. Adama Diakhaby semnează cu Poli Iaşi! Francezul a jucat în Ligue 1 şi Premier League Potrivit gsp.ro, Poli Iaşi a bătut palma cu fostul jucător care a evoluat în cariera sa la echipe precum Rennes, Monaco sau Nottingham Forest. În 2018, el a bifat 12 meciuri în Premier League. De-a lungul carierei sale s-au plătit peste 20 de milioane de euro pe transferul său. Mai întâi, AS Monaco îl cumpăra cu 10 milioane de euro de la Rennes, în 2017. Apoi, Huddersfield a plătit o sumă asemănătoare pentru transferul său. Fotbalistul care a jucat 47 de meciuri în Ligue 1 şi 12 meciuri în Premier League a jucat ultima oară la Bandirmaspor, formaţie din Turcia de care s-a despărţit în această iarnă. Reclamă

Reclamă

Cotat în prezent la 300.000 de euro, cea mai bună cotă de piaţă a francezului a fost de 9 milioane de euro, în 2018, atunci când evolua la AS Monaco.

Ce spunea Vasile Miriuţă la conferinţa de presă în care a fost prezentat la Poli Iaşi

„Mă bucur că sunt aici. Am primit un telefon: <<Te bagi Vasile?>>. În ultima perioadă nu am mai vrut să antrenez, au fost niște dezamăgiri, nu intru în detalii. Am venit să ajut Poli Iași, să ajut un prieten, număr pe degete câți prieteni mai am în viața asta! Domnul Șfaițer e unul dintre ei.

Sper, sunt singur că vom reuși să salvăm această echipă. Sunt jucători buni, și în campionat am văzut câteva jocuri, urmăresc Liga 1. Am mare încredere în băieți, sunt sigur că vom face o treabă bună.

Reclamă