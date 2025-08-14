Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Pe cine susţine - Antena Sport

Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Patronul celor de la CFR Cluj a spus pe cine susţine în disputa privind trecerea lui Malcom Edjouma pe lista de LPF.

Întregul scandalul a pornit după ce LPF a modificat o lege, pentru ca un jucător să poată fi trecut pe lista de Liga 1 de către un club, după ce sezonul a început şi după ce o primă listă a fost deja trimisă. FCSB a beneficiat de această modificare pentru a-l trece pe Malcom Edjouma pe lista pentru campionat.

Dan Şucu a reacţionat dur şi i-a cerut chiar demisia lui Gino Iorgulescu. Spiritele s-au calmat, însă, după ce a avut loc şi o Adunare Generală la LPF, unde a fost prezent şi Victor Angelescu.

Neluţu Varga a comentat şi ele cele întâmplate între rivalii de la Rapid şi FCSB. Patronul de la CFR Cluj a dezvăluit că-l susţine pe Gigi Becali, deoarece consideră că modificarea regulii ajută cluburile din Liga 1.

“Nu mă interesează, dar pot să spun că este ceva normal. De fiecare dată ne-am lovit de această problemă. Susțin cauza domnului Gino Iorgulescu și lui Gigi Becali.