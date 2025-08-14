Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Pe cine susţine - Antena Sport

Închide meniul
Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Pe cine susţine

Publicat: 14 august 2025, 16:30

Neluţu Varga / Hepta

Neluţu Varga a intervenit în scandalul uriaş dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Patronul celor de la CFR Cluj a spus pe cine susţine în disputa privind trecerea lui Malcom Edjouma pe lista de LPF.

Întregul scandalul a pornit după ce LPF a modificat o lege, pentru ca un jucător să poată fi trecut pe lista de Liga 1 de către un club, după ce sezonul a început şi după ce o primă listă a fost deja trimisă. FCSB a beneficiat de această modificare pentru a-l trece pe Malcom Edjouma pe lista pentru campionat.

Dan Şucu a reacţionat dur şi i-a cerut chiar demisia lui Gino Iorgulescu. Spiritele s-au calmat, însă, după ce a avut loc şi o Adunare Generală la LPF, unde a fost prezent şi Victor Angelescu.

Neluţu Varga a comentat şi ele cele întâmplate între rivalii de la Rapid şi FCSB. Patronul de la CFR Cluj a dezvăluit că-l susţine pe Gigi Becali, deoarece consideră că modificarea regulii ajută cluburile din Liga 1.

“Nu mă interesează, dar pot să spun că este ceva normal. De fiecare dată ne-am lovit de această problemă. Susțin cauza domnului Gino Iorgulescu și lui Gigi Becali.

Când tu plătești un jucător și se accidentează altul, ce să faci? Să faci «artificii» legale? Mă bucur, susțin și chiar îi felicit pentru că au făcut ce trebuia. Vreau să fie corectitudine. Exact cum trebuia să fie de la început. Am întâmpinat și noi greutăți. De ce să fac «artificii»? Este plătit și este angajatul clubului. E foarte corect”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.

Gest incredibil al lui Gigi Becali! Ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru

Gest incredibil al lui Gigi Becali! S-a aflat ce le-a transmis lui Dan Şucu şi Mihai Rotaru, cei doi rivali din Liga 1. Timp de câteva zile, latifundiarul din Pipera a fost în război deschis cu cei doi. Asta pentru că a fost acuzat de faptul că FCSB are parte de favoruri din partea celor de la Liga.

“Sănătate și domnului Șucu, și domnului Rotaru, să fie sănătoși. Să fim prieteni. Câteodată mă mai enervez, mai zic și eu câte ceva, dar să mă ierte!

Dacă nu le transmiteți voi, o să le zică prietenii. Pe asta trebuie s-o zic, pentru că dacă mâine mă împărtășesc, nu am cum să mă împărtășesc câtă vreme nu le cer iertare”, a spus Becali, conform digisport.ro.

