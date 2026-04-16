Home | Fotbal | Liga 1 | Lovitură importantă dată de Hermannstadt! FIFA a dat verdictul în cazul procesului de 1,3 milioane de euro

Lovitură importantă dată de Hermannstadt! FIFA a dat verdictul în cazul procesului de 1,3 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 16 aprilie 2026, 22:39

Lovitură importantă dată de Hermannstadt! FIFA a dat verdictul în cazul procesului de 1,3 milioane de euro

Jucători Hermannstadt / Sportpictures

Hermannstadt a dat o lovitură importantă pe plan financiar, după ce a primit verdictul de la FIFA în cazul procesului de 1,3 milioane de euro privind transferul lui Ianis Stoica la Estrela Amadora.

Forul internațional a dat câștig de cauză clubului din Liga 1, astfel că portughezii vor avea de achitat întreaga sumă până la data de 30 august 2026.

Estrela Amadora, bună de plată în cazul transferului lui Ianis Stoica

Ianis Stoica a făcut un pas important în cariera sa la începutul acestui sezon, după ce a fost transferat în Liga Portugal de către Estrela Amadora, care a fost de acord să achite 1,3 milioane de euro în cazul fotbalistului.

Cele două cluburi au stabilit că suma va fi plătită în trei rate, dar sibienii au constatat că portughezii nu au virat nici măcar prima tranșă de bani, motiv pentru care i-au reclamat la FIFA.

Potrivit oradesibiu.ro, procesul s-a încheiat după cinci luni, iar verdictul forului internațional a fost unul clar: Estrela Amadora trebuie să achite suma de 1,3 milioane de euro până la data de 30 august 2026.

Dacă nu vor achita, portughezii riscă să primească interdicție la transferuri, iar sancțiunea aceasta ar veni într-un moment greu, ținând cont de perioada delicată pe care o traversează din punct de vedere financiar.

Copilotul Cezar Osiceanu, suspendat de Tarom după un incident grav în aer. I-ar fi făcut o înscenare pilotului
Copilotul Cezar Osiceanu, suspendat de Tarom după un incident grav în aer. I-ar fi făcut o înscenare pilotului
Cine este soția lui Gică Hagi și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce face Marilena Hagi
