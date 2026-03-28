Lovitură pe plan financiar dată de Universitatea Craiova. De cinci ani nu s-a mai întâmplat așa ceva

Universitatea Craiova și-a prezentat recent bilanțul fiscal pe anul 2025 și pentru prima dată după cinci ani, formația din Bănie este pe plus. Un factor extrem de important l-a avut în mod cert calificarea și parcursul formației alb-albastre din grupa Conference League, UEFA oferindu-i în total nu mai puțin de 6 milioane de euro.

Universitatea Craiova a avut un an 2025 solid, cu precădere în a doua jumătate, atunci când și-a început parcursul bun din campionat, dar și cel din preliminariile și ulterior grupa XXL de Conference League. Acum, după aproape patru luni scurse din anul 2026, “leii” au arătat cum s-au tradus toate rezultatelor lor de anul trecut și pe plan financiar.

Universitatea Craiova, pentru prima dată pe plus după cinci ani

Potrivit datelor consultate de gsp.ro, Craiova a înregistrat în anul 2025 un profit de 800.000 de euro. Deși suma respectivă nu este una imensă, bilanțul este unul mai bun decât ce s-a înregistrat între 2021 și 2024, atunci când clubul a fost constant pe minus. În 2020, Craiova ajungea la un profit de 11,8 milioane de euro.

La capitolul “venituri”, Craiova a înregistrat cele mai mari cifre din ultimii mulți ani. În 2025, oltenii au ajuns la o sumă totală de 16.950.000 de euro. Pentru context, din 2018 încoace, o singură dată a mai trecut clubul lui Mihai Rotaru de borna de 10 milioane de euro, chiar în 2024, atunci când a raportat suma de 11,9 milioane.

În ceea ce privește banii primiți de la sponsori, Universitatea a încasat 4,25 milioane de euro. La capitolul “ticketing”, oltenii au raportat 2.670.000 de euro, cu mult peste cifrele înregistrate în ultimii ani.