Duelul galeriilor înainte de U Cluj – Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a însoţit fanii la Sibiu

Mihai Rotaru a făcut deplasarea cu trenul la Sibiu, pentru finala Cupei României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Partida se va disputa în această seară, de la ora 20:00, urmând ca cele două să se înfrunte şi duminică, în penultima etapă a play-off-ului.
Update: Fanii au afişat mai multe bannere înainte de meci. Oltenii au luat peste picior fanii lui U Cluj, făcând referire la meciul din campionat, care va avea loc pe Oblemenco, unde se aşteaptă ca stadionul să fie plin.
Mihai Rotaru, imagini alături de galerie la Sibiu
Mihai Rotaru a plecat spre Sibiu în dimineaţa zilei de miercuri. Acesta a ales să facă deplasarea cu trenul. El a fost însoţit de fani şi de ceilalţi acţionari ai clubului din Bănie. Suporterii au ajuns în număr mare la Sibiu. Mihai Rotaru s-a bucurat alături de fani şi a făcut spectacol pe străzi înainte de meci.
Mihai Rotaru a apărut în gara din Craiova echipat cu însemnele echipei pe care o deţine. El purta o şapcă cu sigla Universităţii Craiova, având şi eşarfa clubului la gât.
Înainte să urce în tren, Mihai Rotaru s-a fotografiat cu cei alături de care a făcut deplasarea, fani şi alţi acţionari ai echipei din Bănie.
Mihai Rotaru nu a vrut să ofere declaraţii, la plecarea către Sibiu. “Vorbim după. Mă confundaţi pe mine acum”, a spus, râzând, Mihai Rotaru, la plecarea către Sibiu.
Jucătorii şi membrii staff-ului de la Universitatea Craiova au făcut deplasarea cu un charter închiriat la Sibiu, pentru duelul cu U Cluj. Mihai Rotaru şi ceilalţi din conducerea clubului au plătit suma de 50.000 de euro pentru un zbor de doar 20 de minute al echipei.
În gara de la Craiova a răsunat imnul formaţiei pregătite de Filipe Coelho. Fanii au început să cânte pe peron, aşteptând trenul care să-i ducă la Sibiu.
