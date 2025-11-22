Lovitură pentru Becali! Ce se întâmplă cu vedeta pe care patronul FCSB-ului vrea să o vândă pe multe milioane - Antena Sport

Cătălin Cîmpian, reprezentantul Transfermarkt în România, anticipează o scădere serioasă a cotei căpitanului FCSB-ului, Darius Olaru, care în luna martie a anului viitor va împlini 28 de ani.

Olaru este cotat la 7.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate Transfermarkt. Înainte de accidentare s-a discutat despre transferul lui Olaru în străinătate, unul dintre cluburile care ar fi fost interesate de mijlocaşul FCSB-ului fiind Genoa, al cărui acţionar majoritar e Dan Şucu.

Cota lui Darius Olaru va scădea

Olaru are, în acest moment, cea mai ridicată valoare de piaţă din lotul campioanei ultimelor două sezoane. Olaru avea cea mai ridicată cotă de piaţă din Liga 1 până la venirea lui Kurt Zouma (31 de ani) la CFR Cluj. În momentul în care Zouma a ajuns la formaţia din Gruia valora 10 milioane de euro. Acum cota lui a scăzut la 8 milioane de euro.

„Cea mai mare scădere a cotei de la FCSB e posibil să o aibă Olaru, pentru că se apropie de 28 de ani, dacă nu greșesc. Evoluțiile sunt în nota echipei, dar el are o cotă mare în momentul de față, deci nu putem zice că va fi un dezastru. În rest, cam la toată lumea va fi o scădere de câteva sute de mii până la un milion.

În momentul de față nu cred că va fi vreo creștere. Tănase are cifre bune, joacă binișor față de restul echipei, dar a atins vârsta de 30 de ani și e greu să mai existe o creștere. Târnovanu are evoluții bunicele, dar totuși echipa se află unde se află. În mare parte ar fi scăderi”, a declarat Cătălin Cîmpian pentru prosport.ro.