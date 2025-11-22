Lovitură pentru Becali! Ce se întâmplă cu vedeta pe care patronul FCSB-ului vrea să o vândă pe multe milioane - Antena Sport

Cătălin Cîmpian, reprezentantul Transfermarkt în România, anticipează o scădere serioasă a cotei căpitanului FCSB-ului, Darius Olaru, care în luna martie a anului viitor va împlini 28 de ani.
Olaru este cotat la 7.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate Transfermarkt. Înainte de accidentare s-a discutat despre transferul lui Olaru în străinătate, unul dintre cluburile care ar fi fost interesate de mijlocaşul FCSB-ului fiind Genoa, al cărui acţionar majoritar e Dan Şucu.
Cota lui Darius Olaru va scădea
Olaru are, în acest moment, cea mai ridicată valoare de piaţă din lotul campioanei ultimelor două sezoane. Olaru avea cea mai ridicată cotă de piaţă din Liga 1 până la venirea lui Kurt Zouma (31 de ani) la CFR Cluj. În momentul în care Zouma a ajuns la formaţia din Gruia valora 10 milioane de euro. Acum cota lui a scăzut la 8 milioane de euro.
„Cea mai mare scădere a cotei de la FCSB e posibil să o aibă Olaru, pentru că se apropie de 28 de ani, dacă nu greșesc. Evoluțiile sunt în nota echipei, dar el are o cotă mare în momentul de față, deci nu putem zice că va fi un dezastru. În rest, cam la toată lumea va fi o scădere de câteva sute de mii până la un milion.
În momentul de față nu cred că va fi vreo creștere. Tănase are cifre bune, joacă binișor față de restul echipei, dar a atins vârsta de 30 de ani și e greu să mai existe o creștere. Târnovanu are evoluții bunicele, dar totuși echipa se află unde se află. În mare parte ar fi scăderi”, a declarat Cătălin Cîmpian pentru prosport.ro.
Darius Olaru mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028. Becali dorea să îi mărească durata contractuală, dar Olaru a refuzat fiindcă vrea să prindă un transfer în străinătate. El câştigă 25.000 de euro pe lună la FCSB.
FCSB, în afara play-off-ului în acest moment
FCSB joacă în această seară, de la ora 20:30, cu Petrolul, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Campioana ultimelor două sezoane este în prezent pe locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte. FCSB e la 5 puncte în spatele ultimei echipe clasate pe loc de play-off, Farul.
După înfrângerea umilitoare cu Metaloglobus, 1-2, FCSB le-a învins cu 4-0 pe UTA şi cu 2-0 pe U Cluj. A urmat însă egalul dramatic cu Hermannstadt, 3-3, obţinut de FCSB în 10 oameni după eliminarea lui Daniel Bîrligea. Becali a ordonat amendarea lui Bîrligea cu 20.000 de euro pentru eliminarea lui, provocată de proteste vehemente la adresa arbitrajului.
