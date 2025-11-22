Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu de la Las Vegas: „Prea dificil” - Antena Sport

Lando Norris a oferit prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu de la Las Vegas. Pilotul de la McLaren a fost cel mai rapid în calificările desfășurate pe ploaie și va lua startul de pe primul loc în cursa care va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.
Lando Norris va fi urmat de Max Verstappen și de Carlos Sainz pe grila de start a cursei de la Las Vegas. Pe locul patru s-a clasat în calificări George Russell, iar pe cinci Oscar Piastri.
Lando Norris, prima reacție după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu de la Las Vegas
Lando Norris a recunoscut că sesiunea de calificări a fost una dificilă, ținând cont că a plouat la Las Vegas, iar piloții au ieșit pe circuit cu pneuri wet sau intermediare. Britanicul s-a declarat convins că și nici cursa nu va fi una ușoară, ținând cont și de faptul că-l are pe Max Verstappen în spate, pe locul doi.
Lando Norris a obținut în Las Vegas al treilea pole-position consecutiv și al șaptelea al sezonului. Britanicul a încheiat calificările cu timpul de 1:47.934, cu trei zecimi mai rapid față de Max Verstappen.
„A fost foarte stresant. Nu știa că nimeni din spatele meu nu-și va finaliza turul. A fost atât de alunecos, când treci cu roțile pe vibrator, pierzi aderența, dar am avut un tur suficient de bun pentru pole. Nu cele mai bune condiții, dar mă bucur că am avut o sesiune bună. Ai nevoie de o mașină foarte bună, pe care să te bazezi.
Am dormit înainte de calificări și mă așteptam să fie uscat, dar când m-am trezit am văzut că ploua. Nimeni nu a pilotat aici pe ploaie înainte. În Q1, simțeai că te vei lovi de parapet în fiecare viraj. A fost o zi foarte dificilă, de aceea e o zi și foarte bună pentru mine.
Ritmul mașinii a fost unul bun pe durata week-end-ului, dar sunt multe necunoscute pentru mâine. Va fi o cursă interesantă cu Max și Carlos lângă mine. Sper că vom avea o cursă bună”, a declarat Lando Norris, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu de la Las Vegas.
