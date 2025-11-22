Probleme pentru Dinamo înaintea meciului cu Botoșani. Ce se întâmplă cu Alexandru Musi după accidentarea de la națională - Antena Sport

Dinamo se confruntă cu mari probleme înaintea meciului cu Botoșani, din etapa a 17-a din Liga 1. „Câinii” nu se vor putea baza pe Alexandru Musi, după accidentarea suferită de acesta la naționala U21.
Mijlocașul de 21 de ani al „câinilor” a fost convocat de Costin Curelea pentru acțiunea din această lună a „tricolorilor mici”. Mijlocașul nu a bifat însă niciun meci, nefiind în lotul naționalei pentru duelurile cu Finlanda U21 și Spania U21.
Probleme pentru Dinamo înaintea meciului cu Botoșani: Alexandru Musi e OUT
Conform primasport.ro, Zeljko Kopic nu se va putea baza pe Alexandru Musi la duelul cu Botoșani din această rundă. Mijlocașul lui Dinamo a resimțit dureri în cantonamentul naționalei, însă conform sursei citate, problemele sale ar fi fost ignorate de cei din staff-ul lui Costin Curelea.
Ca urmare, accidentarea lui Alexandru Musi s-a agravat și a ajuns să aibă o leziune musculară, motiv pentru care încă nu se știe exact cât va absenta de pe teren. Mijlocașul are un cheag de sânge și urmează să fie supus mai multor investigații.
Nu este pentru prima dată când Alexandru Musi se accidentează la naționala U21, în acest sezon. El a părăsit terenul cu probleme medicale și după partida cu Cipru U21, de luna trecută, însă a fost apt pentru meciurile lui Dinamo, accidentarea nefiind una gravă.
Alexandru Musi reprezintă principala opțiune a lui Zeljko Kopic pentru regula U21. În lipsa sa, antrenorul croat poate miza pe mijlocașul Cristi Mihai, la duelul cu Botoșani, jucător care a prins constant minute la Dinamo în acest sezon.
Alexandru Musi a devenit rapid un jucător important la Dinamo, după transferul de la FCSB, din startul sezonului. Mijlocașul de 21 de ani a bifat toate cele 16 meciuri disputate de „câini” în Liga 1, reușind să marcheze patru goluri și să ofere trei pase decisive.
Dinamo se va duela cu Botoșani, în deplasare, în runda a 17-a a sezonului. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30, cele două formații fiind vecine de clasament înaintea etapei. Moldovenii sunt pe locul secund, cu 32 de puncte, iar „câinii” ocupă poziția a treia, cu 30 de puncte.
