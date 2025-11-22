Mihai Rotaru, „săgeți” către Mirel Rădoi după debutul lui Filipe Coelho: „Nu avem nevoie de fluctuații” - Antena Sport

Mihai Rotaru a trimis „săgeți” către Mirel Rădoi, după debutul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a oferit declarații ferme după succesul echipei sale cu FC Argeș, scor 2-1, din etapa a 17-a din Liga 1.

Filipe Coelho a debutat cu dreptul pe banca trupei din Bănie, iar Mihai Rotaru a dezvăluit că a căutat echilibru la echipă, după plecarea lui Mirel Rădoi, acesta fiind motivul pentru care l-a adus pe portughez.

Mihai Rotaru, „săgeți” către Mirel Rădoi după debutul lui Filipe Coelho în FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2

Mihai Rotaru a subliniat faptul că echipa sa nu mai are nevoie de fluctuații de formă. Patronul oltenilor a vorbit și despre schimbarea de sistem adusă de Filipe Coelho la Universitatea Craiova, antrenorul titularizând patru fundași în duelul cu FC Argeș.

„Am căutat acest echilibru prin venirea lui Coelho, nu avem nevoie de fluctuații. Ne dorim constanță, asta ne trebuie. OK, nu poți să ai doar zile senine în fotbal, asta e clar, nu se poate așa ceva, din păcate, și atunci trebuie să gestionezi ambele faze ale jocului: și momentele mai bune, și altele mai puțin bune.

Sunt plecat din țară, nu am fost la antrenamente, nu știu ce au făcut. Am fost la o singură ședință, la două-trei zile după ce a ajuns. Am discutat cu staff-ul, nu cu jucătorii, pentru că erau la națională jumătate dintre ei. Am stat la un sfert de antrenament și am plecat.