Gigi Becali a anunţat decizia finală în cazul amendării lui Bîrligea! Se schimbă tot la FCSB: "Aşa am hotărât" - Antena Sport

Bogdan Stănescu Publicat: 11 noiembrie 2025, 23:56

Daniel Bîrligea în timpul meciului Hermannstadt - FCSB 3-3 / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că nu renunţă la ideea de a-l amenda pe Daniel Bîrligea (25 de ani), după ce atacantul a fost eliminat în partida Hermannstadt – FCSB 3-3.

Becali a precizat că măsura a fost deja luată, după ce anterior declara că Bîrligea va fi amendat cu 20.000 de euro. Atacantul va fi înştiinţat oficial de amendă atunci când se va întoarce de la naţională. Bîrligea a fost convocat de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino se vede exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Gigi Becali nu renunţă la amenda pentru Daniel Bîrligea

“Amenda e dată, hârtiile sunt scrise (n.r. în cazul lui Bîrligea). Ce a făcut el nu s-a întâmplat nicăieri”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Patronul FCSB-ului nu renunţă nici la amenda drastică, de 10.000 de euro, pentru orice cartonaş galben pe care un jucător al FCSB-ului îl primeşte pentru proteste.

“Când vin de acolo (n.r. jucătorii de la loturile naționale), se va face adunare, fiecare jucător va lua la cunoștință, va fi filmat cu camere.

Orice cartonaș galben care se ia din cauza protestelor, 10.000 de euro amendă!

Nu regulament, e hotărârea Consiliului de Administrație. Care e problema? Așa am hotărât eu”, a mai spus Gigi Becali pentru sursa citată.

Intrat pe teren în a doua repriză a meciului Hermannstadt – FCSB 3-3, în locul lui Mihai Lixandru, Daniel Bîrligea a văzut al doilea cartonaş galben în minutul 81. Anterior el a făcut un gest care i-ar fi putut aduce singur cartonaşul roşu. Becali a susţinut că Bîrligea ar fi trebuit eliminat de prima oară când a protestat la adresa arbitrajului. Înainte de a protesta vehement Bîrligea a avut un gol anulat cu VAR, pe motiv de offside.

