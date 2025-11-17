Programul Marelui Premiu de la Las Vegas. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPlay (06:00) - Antena Sport

Închide meniul
Programul Marelui Premiu de la Las Vegas. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPlay (06:00)

Andrei Nicolae Publicat: 17 noiembrie 2025, 16:49

Monoposturile din Formula 1, la startul cursei din Las Vegas/ Profimedia

Aventura din Formula 1 intră în “linie dreaptă”, iar antepenultima cursă din acest sezon urmează să se desfășoare în Las Vegas. Toată atenția va fi îndreptată către lupta pentru titlu în care sunt angrenați Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen.

Cursa de duminică va fi transmisă de la ora 06:00 în direct pe Antena 3 CNN și pe AntenaPLAY. De asemenea, întreg evenimentul va fi acoperit în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Programul Marelui Premiu de la Las Vegas. Cursa de duminică de la 06:00

Exclusivistul Las Vegas găzduiește una dintre ultimele curse din acest sezon de F1 care are parte de un final extrem de interesant. Cu doar trei etape înainte de final, primii trei piloți din clasamentul general sunt separați de doar 49 de puncte, echivalentul aproximativ a două victorii de Grand Prix.

Liderul este Lando Norris, câștigătorul celui mai recent Mare Premiu care a avut loc, respectiv cel din Brazilia. Britanicul a profitat din plin de circuitul de la Interlagos, pentru că a reușit să se impună inclusiv în cursa de sprint.

La Las Vegas, anul trecut, Max Verstappen și-a adjudecat al patrulea titlu mondial la piloți. În ceea ce-l privește pe Norris, el nu va reuși să facă acest lucru nici dacă va avea parte de cel mai profitabil scenariu, și anume să câștige el, iar Piastri și Verstappen să nu puncteze deloc.

Revenit în 2023 pe calendarul de Formula 1, circuitul din Las Vegas are o lungime de 6,2 kilometri și un număr de 50 de tururi. În total, piloții parcurc 309,9 kilometri în “inima” orașului împânzit de cazinouri și de jocuri de noroc.

Grand Prix-ul de la Las Vegas va fi antepenultimul din acest sezon, după el urmând Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul la piloți înainte de MP de la Las Vegas

  1. Lando Norris – 390 pct.
  2. Oscar Piastri – 366 pct.
  3. Max Verstappen – 341 pct.

Programul de la Las Vegas

Vineri, 21 noiembrie

  • Prima sesiune de antrenamente: 02:30 – 03:30
  • A doua sesiune de antrenamente: 06:00 – 07:00

Sâmbătă, 22 noiembrie

  • A treia sesiune de antrenamente: 02:30 – 03:30
  • Calificări: 06:00 – 07:00

Duminică, 23 noiembrie

  • Cursa: 06:00
