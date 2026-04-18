Lovitură pentru Dinamo în meciul cu U Cluj. Titularul lui Zeljko Kopic s-a accidentat, din nou

Viviana Moraru Publicat: 18 aprilie 2026, 21:51

Lovitură pentru Dinamo în meciul cu U Cluj. Titularul lui Zeljko Kopic s-a accidentat, din nou

Jucătorii lui Dinamo, la începutul unui meci/ SportPictures

Dinamo a primit o lovitură în meciul cu U Cluj, din etapa a cincea a play-off-ului. Mamoudou Karamoko (26 de ani) s-a accidentat în prima repriză a partidei de pe Arena Națională.

În minutul 37, Karamoko a șutat în forță, din marginea careului. Balonul a trecut peste poarta apărată de Gertmonas.

Lovitură pentru Dinamo în meciul cu U Cluj: Mamoudou Karamoko s-a accidentat

Mamoudou Karamoko a alunecat și a rămas întins pe gazon, după șutul expediat peste poarta celor de la U Cluj. Mijlocașul lui Zeljko Kopic a acuzat dureri la piciorul drept și a primit îngrijiri pe teren.

În locul lui Mamoudou Karamoko, în minutul 39, Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe scoțianul Danny Armstrong, jucător important al lui Dinamo, în acest sezon.

Mamoudou Karamoko a lipsit de la Dinamo și în startul play-off-ului, după accidentarea suferită în partida pierdută cu FC Argeș, scor 0-1, din penultima rundă a sezonului regular.

Mijlocașul francez a revenit pe teren după pauza internațională de luna trecută, în partida cu FC Argeș din etapa a treia a play-off-ului. În meciul cu CFR Cluj din runda trecută, Karamoko a fost titularizat de Zeljko Kopic și a avut o evoluție excelentă.

O eventuală accidentare gravă a lui Mamoudou Karamoko ar fi o lovitură uriașă încasată de Zeljko Kopic, pe acest final de sezon. Joi, la câteva zile după partida cu U Cluj, „câinii” vor avea derby cu Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României.

Echipele de start la Dinamo – U Cluj:

  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Soro – Mazilu, Pop, Karamoko
    Rezerve: Roșca, Musi, Milanov, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Mărginean
    Antrenor: Zeljko Kopic
  • Universitatea Cluj (4-1-2-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chipciu – Bic – O. Mendy, Drammeh – Stanojev, Lukic, El Sawy
    Rezerve: Lefter, T. Coșa, Capradossi, M. Silva, Codrea, Pall, A. Gheorghiță, Nistor, Macalou, Fabry, Postolachi, A. Trică
    Antrenor: Cristiano Bergodi
Comentarii


