Lovitură pentru Dinamo în meciul cu U Cluj. Titularul lui Zeljko Kopic s-a accidentat, din nou

Dinamo a primit o lovitură în meciul cu U Cluj, din etapa a cincea a play-off-ului. Mamoudou Karamoko (26 de ani) s-a accidentat în prima repriză a partidei de pe Arena Națională.

În minutul 37, Karamoko a șutat în forță, din marginea careului. Balonul a trecut peste poarta apărată de Gertmonas.

Mamoudou Karamoko a alunecat și a rămas întins pe gazon, după șutul expediat peste poarta celor de la U Cluj. Mijlocașul lui Zeljko Kopic a acuzat dureri la piciorul drept și a primit îngrijiri pe teren.

În locul lui Mamoudou Karamoko, în minutul 39, Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe scoțianul Danny Armstrong, jucător important al lui Dinamo, în acest sezon.

Mamoudou Karamoko a lipsit de la Dinamo și în startul play-off-ului, după accidentarea suferită în partida pierdută cu FC Argeș, scor 0-1, din penultima rundă a sezonului regular.