Lovitură pentru Dinamo în meciul cu U Cluj. Titularul lui Zeljko Kopic s-a accidentat, din nou

Dinamo a primit o lovitură în meciul cu U Cluj, din etapa a cincea a play-off-ului. Mamoudou Karamoko (26 de ani) s-a accidentat în prima repriză a partidei de pe Arena Națională.
În minutul 37, Karamoko a șutat în forță, din marginea careului. Balonul a trecut peste poarta apărată de Gertmonas.
Mamoudou Karamoko a alunecat și a rămas întins pe gazon, după șutul expediat peste poarta celor de la U Cluj. Mijlocașul lui Zeljko Kopic a acuzat dureri la piciorul drept și a primit îngrijiri pe teren.
În locul lui Mamoudou Karamoko, în minutul 39, Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe scoțianul Danny Armstrong, jucător important al lui Dinamo, în acest sezon.
Mamoudou Karamoko a lipsit de la Dinamo și în startul play-off-ului, după accidentarea suferită în partida pierdută cu FC Argeș, scor 0-1, din penultima rundă a sezonului regular.
Mijlocașul francez a revenit pe teren după pauza internațională de luna trecută, în partida cu FC Argeș din etapa a treia a play-off-ului. În meciul cu CFR Cluj din runda trecută, Karamoko a fost titularizat de Zeljko Kopic și a avut o evoluție excelentă.
O eventuală accidentare gravă a lui Mamoudou Karamoko ar fi o lovitură uriașă încasată de Zeljko Kopic, pe acest final de sezon. Joi, la câteva zile după partida cu U Cluj, „câinii” vor avea derby cu Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României.
Echipele de start la Dinamo – U Cluj:
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Soro – Mazilu, Pop, Karamoko
Rezerve: Roșca, Musi, Milanov, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Mărginean
Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Cluj (4-1-2-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chipciu – Bic – O. Mendy, Drammeh – Stanojev, Lukic, El Sawy
Rezerve: Lefter, T. Coșa, Capradossi, M. Silva, Codrea, Pall, A. Gheorghiță, Nistor, Macalou, Fabry, Postolachi, A. Trică
Antrenor: Cristiano Bergodi
- Zeljko Kopic, tranşant după ce Dinamo a învins-o pe U Cluj: “Am meritat victoria”! Ce a spus despre Karamoko
- Cătălin Cîrjan a răbufnit, după Dinamo – U Cluj 2-1: „Am fost înjurat”. Adevărul despre „supărarea” pe Cristiano Bergodi
- “Aş fi ipocrit” Reacţia lui Cristiano Bergodi după ce Dinamo a încurcat-o serios pe U Cluj în lupta pentru titlu
- Alexandru Musi, despre sacrificiul făcut pentru Dinamo, după golul cu U Cluj: „Lumea nu știe, dar am probleme”
- Andrei Coubiș a răbufnit după înfrângerea cu Dinamo: “Toate prostiile, asta le spun şi părinţilor mei”!