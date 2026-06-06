Bayern a încercat bomba perioadei de transferuri! Kompany s-a întâlnit cu puștiul-minune, după ce l-a pierdut pe Gordon

Bayern Munchen este hotărâtă să facă un transfer mare în această vară. Prima variantă, Anthony Gordon, a ales-o pe Barcelona. Moment în care campioana Germaniei l-a trecut pe primul loc pe listă pe Rio Ngumoha, tânărul de doar 17 ani de la Liverpool!

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Mutarea nu va avea însă loc, deși Bayern a ajuns la un acord verbal cu jucătorul.

Bayern l-a vrut pe Ngumoha

Conform Sky Sports Germania, Bayern a discutat în ultimele săptămâni cu Rio Ngumoha și anturajul său, iar jucătorul chiar a avut discuții directe cu tânărul jucător. Cei de la Bayern au încercat să profite de frustarea jucătorului, care a fost mai mult rezervă în ultimul sezon, în ciuda faptulu că a strâns până la finalul sezonului 29 de meciuri.

Însă transferul este deja compromis pentru Bayern. În primul rând, pentru că Liverpool a transmis clar că nu are de gând să-l vândă pe Ngumoha indiferent de suma de transfer. Englezul mai are 2 ani de contract, astfel că Liverpool nu este presată să-l cedeze. În al doilea rând, plecarea lui Arne Slot de la Liverpool îi dă speranțe jucătorului că va avea mai multe oportunități în sezonul următor, când Andoni Iraola o va pregăti pe Liverpool.

Astfel, cei de la Bayern s-au reorientat deja. Negociază simultan cu Eintracht Frankfurt și PSV Eindhoven pentru Nathaniel Brown, respectiv Ismael Saibari. Ambele cluburi doresc 60 de milioane de euro, iar Bayern a primit undă verde din partea ambilor jucători pentru transfer. Rămâne de văzut pe care dintre cei doi îl va alege Bayern, dacă nu îi va aduce chiar pe amândoi.