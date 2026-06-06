Probleme medicale pentru şeful Ferrari, în timpul Marelui Premiu de la Monaco. Fred Vasseur va lipsi de la calificări

Fred Vasseur s-a confruntat cu probleme medicale, în timpul Marelui Premiu de la Monaco. Şeful Ferrari nu va fi prezent alături de echipă la sesiunea de calificări, care va fi azi, de la ora 17:00, în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY.

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Fred Vasseur a mers la spital pentru a fi consultat de medici, după antrenamentele de vineri, în care piloţii Ferrari, Charles Leclerc şi Lewis Hamilton, au fost cei mai rapizi.

Fred Vasseur, şeful Ferrari, nu va fi prezent la calificările Marelui Premiu de la Monaco

Medicii au decis să-l ţină sub observaţie pe Fred Vasseur, astfel că el nu va putea fi alături de echipă la calificări, şi nici la al treilea antrenament, care va începe de la ora 13:30. Rămâne de văzut dacă francezul se va reface la timp pentru cursa care va fi duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

În dimineaţa zilei de sâmbătă, Ferrari a transmis un mesaj oficial prin care a anunţat absenţa lui Fred Vasseur de la sesiunea de calificări din Monaco.

“Fred Vasseur nu va fi prezent pe circuit azi. După consultaţii medicale, Fred a rămâne sub observaţie la un centru medical local.