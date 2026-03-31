Lovitură pentru FCSB. Jucătorul care are noi probleme, după revenirea la antrenamente: “E OUT”

FCSB a primit o nouă lovitură, în pauza internaţională. Mihai Stoica a dezvăluit că Ionuţ Cercel revenise la antrenamentele campioanei, însă a făcut laringită şi e din nou out.
Tânărul fundaş al roş-albaştrilor s-a accidentat la începutul lunii noiembrie, după ce a fost convocat la naţionala U20 a României.
Lovitură pentru FCSB: Ionuţ Cercel e din nou OUT
Mihai Stoica a dezvăluit că Ionuţ Cercel se antrena normal, sub comanda lui Mirel Rădoi, însă laringita acută suferită nu-i va permite să evolueze în meciul următor cu Botoşani, care se va disputa vineri, de la ora 20:30.
Totodată, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a oferit ultimele detalii şi despre Vlad Chiricheş. Veteranul campioanei nu va face parte din lot pentru meciul cu Botoşani, existând şanse să fie apt pentru duelul din etapa a patra de play-out, cu Oţelul.
“Săptămâna viitoare va intra cu echipa, după meciul de la Botoşani. Probabil va fi apt să joace în următorul meci, cel din Sâmbăta Mare, cu Galaţi. Chiricheş s-a întors, dar pe el îl lasă ceva, îl ia altceva… Chiri are 36 de ani. El a avut, într-adevăr, nişte probleme… de la gleznă până la umăr.
Cercel a suferit o intervenţie chirurgicală, se antrena normal, dar acum a făcut o laringită acută şi e out. De trei zile nu se antrenează”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
FCSB e lider în play-out, după remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, şi victoria cu UTA, scor 1-0, din primele două runde disputate.
