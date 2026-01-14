Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial - Antena Sport

Universitatea Craiova a vrut să-l transfere în această iarnă pe Luquinhas, un brazilian cu experienţă europeană.
Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Luquinhas a mai evoluat pentru formaţii cu pretenţii, cum ar fi Benfica, Legia sau New York Red Bulls.
Dorit şi de Universitatea Craiova, el a ajuns în cele din urmă în Polonia. Brazilianul a ales deja să refuze oferta oltenilor, şi să semneze cu Radomiak. Anunuţul a fost făcut deja în mod oficial, marți seară, pe site-ul echipei. Polonezii au anunțat că Luquinhas a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2027. Luquinhas a mai avut şi o altă ofertă, tot din Polonia, de la Wisla Plock.
